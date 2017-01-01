В среду Садовому изберут меру пресечения

Прокуратура будет просить 50 млн грн залога для львовского мэра.

Читай также: Дело против Садового: В прокуратуре рассказали подробности

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) проведет заседание по делу городского головы Львова Андрея Садового в среду, 27 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ВАКС Олесю Черемис.

По ее словам, ходатайство об избрании меры пресечения Садовому только поступило в Высший антикоррупционный суд.

Ориентировочно оно будет рассмотрено в среду следственным судьей, - сообщила представитель ВАКС.

Напомним, 21 ноября прокуратура объявила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому, которого обвиняют в превышении служебных полномочий при отчуждении земельного участка под строительство индустриального парка. Прокуроры будут просить для него 50 млн грн залога в качестве меры пресечения.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.