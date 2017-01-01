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В среду Садовому изберут меру пресечения

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Прокуратура будет просить 50 млн грн залога для львовского мэра.
В среду Садовому изберут меру пресечения
В среду Садовому изберут меру пресечения
Фейсбук Андрея Садового

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Высший антикоррупционный суд (ВАКС) проведет заседание по делу городского головы Львова Андрея Садового в среду, 27 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера ВАКС Олесю Черемис.

По ее словам, ходатайство об избрании меры пресечения Садовому только поступило в Высший антикоррупционный суд.

Ориентировочно оно будет рассмотрено в среду следственным судьей, - сообщила представитель ВАКС.

Напомним, 21 ноября прокуратура объявила о подозрении мэру Львова Андрею Садовому, которого обвиняют в превышении служебных полномочий при отчуждении земельного участка под строительство индустриального парка. Прокуроры будут просить для него 50 млн грн залога в качестве меры пресечения.

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Теги: Садовый, прокуратура, суд, мера пресечения
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