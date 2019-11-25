Зеленский подтвердил планы провести земельный референдум

Также президент пообещал советоваться с народом по всем важным решениям.

Читай также: Зеленский задумался о всеукраинской зарядке с президентом

Президент Владимир Зеленский в новом видеоролике для блога “Відверто з Президентом“ пообещал, что перед запуском рынка земли появится закон, которым будет урегулирован вопрос продажи земли иностранцам.

Возможность приобретения украинской земли для иностранцев будет только после решения референдума, - заявил президент.

Читай также: Елена Зеленская призналась, ругает ли мужа-президента дома

По словам Зеленского проведение референдума по земле – это и есть выполнение его предвыборного обещания о том, что по всем важнейшим вопросам его команда будет советоваться с обществом. В этом контексте будет принят пакет законов о народовластии.

Также президент пообещал, что перед вторым чтением в законе будет уменьшено количество земли, которым будет разрешено владеть одному лицу.

Обязательно в следующем году мы планируем, и это уже утверждено в новом бюджете, выделить 4 млрд на поддержку маленьких фермеров. Чтобы наши маленькие фермеры становились большими, - резюмировал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина будет требовать у России возвращения оборудования, которое россияне сняли с захваченных ими кораблей.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.