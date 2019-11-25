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Зеленский подтвердил планы провести земельный референдум

Комментариев: 3
Также президент пообещал советоваться с народом по всем важным решениям.
Зеленский подтвердил планы провести земельный референдум
Зеленский подтвердил планы провести земельный референдум
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Президент Владимир Зеленский в новом видеоролике для блога “Відверто з Президентом“ пообещал, что перед запуском рынка земли появится закон, которым будет урегулирован вопрос продажи земли иностранцам.

Возможность приобретения украинской земли для иностранцев будет только после решения референдума, - заявил президент.

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По словам Зеленского проведение референдума по земле – это и есть выполнение его предвыборного обещания о том, что по всем важнейшим вопросам его команда будет советоваться с обществом. В этом контексте будет принят пакет законов о народовластии.

Также президент пообещал, что перед вторым чтением в законе будет уменьшено количество земли, которым будет разрешено владеть одному лицу.

Обязательно в следующем году мы планируем, и это уже утверждено в новом бюджете, выделить 4 млрд на поддержку маленьких фермеров. Чтобы наши маленькие фермеры становились большими, - резюмировал Зеленский.

Напомним, Зеленский заявил, что Украина будет требовать у России возвращения оборудования, которое россияне сняли с захваченных ими кораблей.

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Теги: Зеленский, президент, влог, рынок земли, референдум
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Комментариев (3)
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Мыкола    25.11.2019, 19:02
Оценка:  +1
Мыкола
Брешет как пить дать ! Сначала примут закон, а потом проведут референдум, который совершенно необязателен для выполнения - закона о референдуме нет !
Херсонець    25.11.2019, 18:46
Оценка:  +2
Херсонець
Не більше 50 гектарів в одні руки,продаж тільки з аукціону і тільки українському громадянину завжди! Хоче іноземець землю нехай становитья українцем або бере землю в оренду.
ЗаУкраїну    25.11.2019, 18:44
Оценка:  +1
ЗаУкраїну
клоун и паяц пытается на ходу переквалифицироваться в шулера и наперсточника. Новый, земельный майдан будет проходить под лозунгом: зЕленяку на гилляку!
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