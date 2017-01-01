Скороход заявила, что 11 нардепов планируют выход из “Слуги народа”
Народный депутат Украины Анна Скороход, которую недавно исключили из пропрезидентской партии “Слуга народа”, заявила, что 11 ее коллег также планируют покинуть эту партию.
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Об этом народная избранница заявила в эфире телеканала Прямый.
Между тем, Скороход отказалась назвать конкретные фамилии, ссылаясь на то, что пока конкретика лишняя.
Точно сейчас сказать не могу. Но то, что коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться, то такие действительно есть... Не могу фамилии давать. Как я могу сдавать? - сказала Скороход.
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Она также добавила, что это люди, которые “хотят, чтобы их слышали и с ними считались”.
Всего она планирует объединит около 60 нардепов в новую фракцию.
Напомним, Зеленский заявил об исключении из Слуги народа третьего нардепа. Президент не назвал имени депутата, однако ранее Арахамия заявлял, что после появления информации о судимости Романа Иванисова за групповое изнасилование, тот должен выйти из фракции.