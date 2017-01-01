Скороход заявила, что 11 нардепов планируют выход из “Слуги народа”

При этом экс-”слуга” отказалась назвать фамилии.

Народный депутат Украины Анна Скороход, которую недавно исключили из пропрезидентской партии “Слуга народа”, заявила, что 11 ее коллег также планируют покинуть эту партию.

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Об этом народная избранница заявила в эфире телеканала Прямый.

Между тем, Скороход отказалась назвать конкретные фамилии, ссылаясь на то, что пока конкретика лишняя.

Точно сейчас сказать не могу. Но то, что коллеги звонят и говорят, что в ближайшее время собираются присоединиться, то такие действительно есть... Не могу фамилии давать. Как я могу сдавать? - сказала Скороход.

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Она также добавила, что это люди, которые “хотят, чтобы их слышали и с ними считались”.

Всего она планирует объединит около 60 нардепов в новую фракцию.

Напомним, Зеленский заявил об исключении из Слуги народа третьего нардепа. Президент не назвал имени депутата, однако ранее Арахамия заявлял, что после появления информации о судимости Романа Иванисова за групповое изнасилование, тот должен выйти из фракции.