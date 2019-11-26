Сеть взбудоражило заявление сестры Сенцова об украинском языке

Пользователи активно комментируют категоричные высказывания Натальи Каплан .

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Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан написала в социальной сети заявление об украинском языке, которое возмутило многих пользователей.

На своей странице в Facebook она написала, что для нее “украинский реально иностранный“. В одном из комментарием она отметила: “Ну ок, я рада, нахрена мне учить умирающий язык)“.

“Когда я еще жила в России, мне часто звонили украинские СМИ и удивлялись, почему я их не понимаю. А как тут понять, если я с украинским отродясь ничего общего не имела (у русскоязычных украинцев хоть телевизор был, надписи там всякие, уроки в школе)“, - пишет она.

Также Каплан перечислила слова на украинском языке, которые ее “выбили из колеи“.

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“Русский язык не принадлежит ни Путину, ни современной России, они могу идти на*уй. Русский язык - это что-то большее. Я живу в Украине и я защищаю украинский язык, я его учу и мне стыдно, что за три года я им так и не овладела, но украинский он на грани вымирания, его надо спасать и это государственный язык. Украина должна быть укроиномовной, но русский я тоже не хочу терять. Язык не виноват, это не язык развязал войну, язык просто подло использовали. Не надо видеть русский язык врагом, враги те, кто его так подло используют, язык не враг, язык - дополнение“, - добавила она.

Как сообщалось, 66% граждан Украины считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. Он доминирует в образовании, кинопрокате, книгоиздании и радио, но сдает позиции на телевидении и в сфере услуг. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора движением “Пространство свободы“. При этом на украинском языке дома общаются только 46% украинцев.

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