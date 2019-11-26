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Сеть взбудоражило заявление сестры Сенцова об украинском языке

Комментариев: 21
Пользователи активно комментируют категоричные высказывания Натальи Каплан .
Сеть взбудоражило заявление сестры Сенцова об украинском языке
© facebook.com/Наталья Каплан
Фото 1/7
  • Каплан считает, что " Язык не виноват, это не язык развязал войну, язык просто подло использовали"
  • Каплан считает, что " Язык не виноват, это не язык развязал войну, язык просто подло использовали"
  • Каплан считает, что " Язык не виноват, это не язык развязал войну, язык просто подло использовали"
  • Каплан считает, что " Язык не виноват, это не язык развязал войну, язык просто подло использовали"
  • Каплан считает, что " Язык не виноват, это не язык развязал войну, язык просто подло использовали"
  • Каплан считает, что " Язык не виноват, это не язык развязал войну, язык просто подло использовали"
  • Каплан считает, что " Язык не виноват, это не язык развязал войну, язык просто подло использовали"
Сеть взбудоражило заявление сестры Сенцова об украинском языке
Каплан считает, что " Язык не виноват, это не язык развязал войну, язык просто подло использовали"
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Читай также: В РФ одобрили признание украинцев носителями русского языка

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова Наталья Каплан написала в социальной сети заявление об украинском языке, которое возмутило многих пользователей.

На своей странице в Facebook она написала, что для нее “украинский реально иностранный“. В одном из комментарием она отметила: “Ну ок, я рада, нахрена мне учить умирающий язык)“.

“Когда я еще жила в России, мне часто звонили украинские СМИ и удивлялись, почему я их не понимаю. А как тут понять, если я с украинским отродясь ничего общего не имела (у русскоязычных украинцев хоть телевизор был, надписи там всякие, уроки в школе)“, - пишет она.

Также Каплан перечислила слова на украинском языке, которые ее “выбили из колеи“.

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“Русский язык не принадлежит ни Путину, ни современной России, они могу идти на*уй. Русский язык - это что-то большее. Я живу в Украине и я защищаю украинский язык, я его учу и мне стыдно, что за три года я им так и не овладела, но украинский он на грани вымирания, его надо спасать и это государственный язык. Украина должна быть укроиномовной, но русский я тоже не хочу терять. Язык не виноват, это не язык развязал войну, язык просто подло использовали. Не надо видеть русский язык врагом, враги те, кто его так подло используют, язык не враг, язык - дополнение“, - добавила она.

Как сообщалось, 66% граждан Украины считают, что украинский язык должен быть единственным государственным языком. Он доминирует в образовании, кинопрокате, книгоиздании и радио, но сдает позиции на телевидении и в сфере услуг. Об этом свидетельствуют данные аналитического обзора движением “Пространство свободы“. При этом на украинском языке дома общаются только 46% украинцев.

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Теги: украинский язык, Сенцов, сестра
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Комментариев (21)
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VSHIVANKA    26.11.2019, 11:18
Оценка:  -3
VSHIVANKA
УКРОПНАЯ МОЙВА ОТУПЛЯЕТ.... )))
fkrfyfan    26.11.2019, 10:52
Оценка:  -5
fkrfyfan
Видимо это у них семейное - тупые и больные на голову
asfd0    26.11.2019, 11:14
Оценка:  -2
asfd0
Как так можно говорить о самом знаменитом украинском кинорежиссёре, лауреате премии Ukrainian ID Awards и непокорённом узнике путинских застенков? ))
asfd0    26.11.2019, 10:52
Оценка:  -1
asfd0
Она сказала абсолютно очевидные вещи. Мова вымирает, по тому что Украина вымирает, а не из-за русского языка.
Woodbrother    26.11.2019, 10:55
Оценка:  -2
Woodbrother
УКраина развивается и живет - вымирает ваша нищяя россия.
farfalle    26.11.2019, 10:59
Оценка:  0
farfalle
Так хорошо развивается, что поставили рекорд падения ВВП. Ты б хоть бред откровенный не писал, смешно читать))
Woodbrother    26.11.2019, 11:06
Оценка:  0
Woodbrother
При Порошенко ВВП рос по 3,8% в год. Где вы тут падение узрели ? Это у вас на россии ВВП полетело в отрицательные цифры. Вы все время путаете свою гнилую московию с нашей страной.
Woodbrother    26.11.2019, 10:47
Оценка:  -5
Woodbrother
Коли я в бурятіі файно жила
Бурятам па руськи я казки плела
Буряти мене зрозуміть не змоглим
Тому копняка мені добре дали.
Сливной_Бачок    26.11.2019, 10:36
Оценка:  -3
Сливной_Бачок
Так его маамашка и бывшая жена - упоротые ватницы. Мужа и сына посадили на 20 лет, а они рады жить в Крыму и прислуживать режиму.
dukeOd    26.11.2019, 10:45
Оценка:  +1
dukeOd
Он свою отсидку уже 200 раз отбил..пару лет в потолок поплевал,понты полепил с голодовками...теперь квартира в Киеве..и улюбленець кастрюль и европейских либерастов..
asfd0    26.11.2019, 10:46
Оценка:  -5
asfd0
Так все твои герои такие, не уж то прозрела?
dukeOd    26.11.2019, 10:47
Оценка:  -1
dukeOd
А до этого и знать никто не знал этого великого "режиссера"..ему за пиар на Путина каждый день молиться нужно.дал путёвку в жизнь..
Хулиганка*    26.11.2019, 10:29
Оценка:  -2
Хулиганка*
очередная зрадопэрэмога у кастрюль... и что характерно, защитники мовы в основном на русском пишут, впрочем, как и на бигмире
ВосставшийИзБана    26.11.2019, 10:25
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Ну, Каплан - этим все сказано.
farfalle    26.11.2019, 10:49
Оценка:  -1
farfalle
тебя, антисемит, рано или поздно прибьют
ВосставшийИзБана    26.11.2019, 10:50
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Ну что же до тебя тупого никак не дойдет. Я не антисемит. Я - антисионист.
farfalle    26.11.2019, 10:58
Оценка:  -2
farfalle
Ты просто мудак
farfalle    26.11.2019, 11:04
Оценка:  -2
farfalle
По твоей тупой логике, если ты видишь фамилию Каплан - это сразу сионист. Я правильно понял твой высер?
farfalle    26.11.2019, 11:05
Оценка:  -2
farfalle
Что "сказано" фамилией Каплан? Поделись
ВасяизИваново    26.11.2019, 11:09
Оценка:  -2
ВасяизИваново
,Может восставший намекает, что она потомок той что стреляла в Ленина?
Woodbrother    26.11.2019, 11:13
Оценка:  +1
Woodbrother
Ту каплан заживо сожгли на задворках кремля. Огонь подпалил поэт-дурачек демьян бедный.
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