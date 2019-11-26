Сенцов в Европарламенте: Мы не хотим быть рабами Путина и жить как в РФ

Олег Сенцов выступил перед евродепутатами.

Бывший узник Кремля, известный украинский режиссер Олег Сенцов выступил в Европарламенте.

Видео выступления Сенцова перед депутатами ЕС опубликовал 5 канал.

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Украинец напомнил о важности освобождения украинских политзаключенных, которые до сих пор находятся в России и на неподконтрольных Украине территориях.

Кроме того, он поблагодарил ЕС за поддержку Украины, которая находится в состоянии войны с РФ, а также призвал не забывать пленных украинцев, которых удерживает страна-агрессор.

С моим освобождением хэппиэнд не пришел. В России продолжают удерживать около сотни наших политзаключенных, большинство из которых крымские татары. Более 200 военных, женщин и даже несовершеннолетних находятся в тюрьмах Донецка и Луганска ... Что с ними происходит там, мы не знаем. В каких они условиях, мы не знаем. Об их состоянии здоровья мы не знаем. Мы даже точное количество этих людей не знаем, но они сейчас продолжают находиться там уже не первый год, - сказал Сенцов.

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Он отметил, что будет говорить об этих людях каждый раз, когда окажется у микрофона. Сенцов добавил, что украинцы не хотят быть рабами Путина и жить как в РФ.

К слову, сегодня Олег Сенцов в Европарламенте получит престижную премию Сахарова. Ее Сенцов присудили еще в 2018 году и это первый случай в истории, когда эту награду получит украинец.

Президент Европарламента Давид Сассоли даже предлагал привезти премию лично в Киев, если Сенцов не прилетит в Страсбург по состоянию здоровья.

Напомним, Сенцов получил премию Магнитского. Присудили награду Сенцову еще в ноябре прошлого года. Премия присуждается за журналистские расследования и борьбу за права человека.

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