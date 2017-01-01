“Главное событие в жизни”: Сенцов поздравил Украину с годовщиной Майдана

Освобожденный режиссер вспомнил события Майдана.

Читай также: Зеленский пообещал семьям погибших на Майдане закрытую встречу

Бывший узник Кремля, известный украинский режиссер Олег Сенцов поздравил украинцев с годовщиной Майдана. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Сенцов заявил, что Майдан стал для него началом всего. Он назвал этот день “главным событием в жизни”.

Майдан - это главное событие в моей жизни и я горжусь теми людьми, которых я там встретил. Это остается с тобой навсегда, - написал Сенцов.

Читай также: Годовщина Евромайдана: обнародована программа мероприятий

Кроме того, Олег Сенцов прикрепил фотографию, где запечатлен он и его единомышленник в штабе Автомайдана во время героических и революционных событий в Киеве Андрей Дзиндзя.

По словам самого Сенцова, это его единственная фотография с Майдана. Сегодня он решил поделиться ею с украинцами.

Напомним, в Украине отмечают День достоинства и свободы. В Киеве запланированы две акции на Майдане Независимости. Участники одной из них отправятся к Офису президента.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram