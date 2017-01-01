“Главное событие в жизни”: Сенцов поздравил Украину с годовщиной Майдана
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Бывший узник Кремля, известный украинский режиссер Олег Сенцов поздравил украинцев с годовщиной Майдана. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
Сенцов заявил, что Майдан стал для него началом всего. Он назвал этот день “главным событием в жизни”.
Майдан - это главное событие в моей жизни и я горжусь теми людьми, которых я там встретил. Это остается с тобой навсегда, - написал Сенцов.
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Кроме того, Олег Сенцов прикрепил фотографию, где запечатлен он и его единомышленник в штабе Автомайдана во время героических и революционных событий в Киеве Андрей Дзиндзя.
По словам самого Сенцова, это его единственная фотография с Майдана. Сегодня он решил поделиться ею с украинцами.
Напомним, в Украине отмечают День достоинства и свободы. В Киеве запланированы две акции на Майдане Независимости. Участники одной из них отправятся к Офису президента.
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