В Ялте заметили сине-желтую "провокацию"

Простое совпадение может оказаться неслучайным.

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В оккупированном Российской Федерацией Крыму, в курортном городе Ялта на фасаде жилой многоэтажки крымчане заметили сочетание цветов украинского флага.

Соответствующее фото опубликовала на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

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На снимке видно, что два балкона на доме покрашены в синий и желтый цвета. При этом “синий“ балкон находится над “желтым“, что напоминает украинский флаг.

“Ялта. Просто совпадение“, – с иронией отмечает блогер в подписи к фото.

Как сообщалось 3 октября, в Крыму с воздуха сбросили патриотические листовки.

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