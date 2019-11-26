В Ялте заметили сине-желтую "провокацию"
Простое совпадение может оказаться неслучайным.
В Ялте заметили сине-желтую "провокацию"
© twitter.com/krimrt
Фото 1/3
В Ялте заметили сине-желтую "провокацию"
Жители Ялты ждут возвращения полуострова в состав Украины
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В оккупированном Российской Федерацией Крыму, в курортном городе Ялта на фасаде жилой многоэтажки крымчане заметили сочетание цветов украинского флага.
Соответствующее фото опубликовала на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.
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На снимке видно, что два балкона на доме покрашены в синий и желтый цвета. При этом “синий“ балкон находится над “желтым“, что напоминает украинский флаг.
“Ялта. Просто совпадение“, – с иронией отмечает блогер в подписи к фото.
Как сообщалось 3 октября, в Крыму с воздуха сбросили патриотические листовки.
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Реальность путинским утыркам запрещена и обязаны только апплодировать этом путинскому говну убогому и кровавому ...
Но шавки оккупантов обязаны оправдывать любую блажь своего недоцарька ...
Тупое было путинское, вы в своей гражданской войне Чечню 10 лет ебашили на порядок серьезней ... а теперь вы нам предъявы кидаете, оккупанты херовы???
Вы же кроме крови и разрухи ничего не принесли на оккупированный россией Донбасс, нацистские гниды из раши ...
Мало того! На гербе СССР жёлтый серпо-молот изображён на фоне синего Земного шара!
Совпадение? Не думаю!!!