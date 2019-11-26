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В Ялте заметили сине-желтую "провокацию"

Комментариев: 17
Простое совпадение может оказаться неслучайным.
В Ялте заметили сине-желтую "провокацию"
© twitter.com/krimrt
Фото 1/3
  • Жители Ялты ждут возвращения полуострова в состав Украины
  • Жители Ялты ждут возвращения полуострова в состав Украины
  • Жители Ялты ждут возвращения полуострова в состав Украины
В Ялте заметили сине-желтую "провокацию"
Жители Ялты ждут возвращения полуострова в состав Украины
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В оккупированном Российской Федерацией Крыму, в курортном городе Ялта на фасаде жилой многоэтажки крымчане заметили сочетание цветов украинского флага.

Соответствующее фото опубликовала на своей странице в Twitter блогер RoksolanaToday&Крым.

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На снимке видно, что два балкона на доме покрашены в синий и желтый цвета. При этом “синий“ балкон находится над “желтым“, что напоминает украинский флаг.

“Ялта. Просто совпадение“, – с иронией отмечает блогер в подписи к фото.

Как сообщалось 3 октября, в Крыму с воздуха сбросили патриотические листовки.

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Теги: Крым, Ялта, оккупанты
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Комментариев (17)
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Пролисок    26.11.2019, 12:46
Оценка:  0
Пролисок
О! Уже глюки пошли))Скоро кайф словят))
VSHIVANKA    26.11.2019, 12:29
Оценка:  0
VSHIVANKA
СКОРЕЕ СИНЕ - ЖЕЛТАЯ НЕОЖИ.ДАННОСТЬ.....)))
farfalle    26.11.2019, 12:04
Оценка:  0
farfalle
Все перемоги ищете, дебилы?))) хоть такую
WTF2wtf    26.11.2019, 12:21
Оценка:  -2
WTF2wtf
Вы Донбасс уже победили ... ради захваченного Крыма.
Реальность путинским утыркам запрещена и обязаны только апплодировать этом путинскому говну убогому и кровавому ...
farfalle    26.11.2019, 12:22
Оценка:  +1
farfalle
Рано или поздно Донбасс станет полностью российским. Это вопрос времени. Рогульскую нечисть выдавят в свою рогулию.
WTF2wtf    26.11.2019, 12:23
Оценка:  -2
WTF2wtf
Фашист упоротый ...
WTF2wtf    26.11.2019, 12:25
Оценка:  -3
WTF2wtf
Президент россии мог сделать с Донбассом то же, что и захваченным Крымом сразу в 2014-м ... но ему нужна была жертва на заклание, которой он и сделал Донбасс, ведя там войну и жестко опустив весь регион с миллионами местных.
Но шавки оккупантов обязаны оправдывать любую блажь своего недоцарька ...
farfalle    26.11.2019, 12:30
Оценка:  -1
farfalle
ВСУ каждый день долбит по жителям Донбасса. И вы хотите, чтобы он к вам вернулся. Идите накуй с него!
WTF2wtf    26.11.2019, 12:37
Оценка:  -2
WTF2wtf
Мы конечно же щас исполним хотелку убогой иностранной шавки оккупантов и уберемся из своей страны, аж бегом ...
Тупое было путинское, вы в своей гражданской войне Чечню 10 лет ебашили на порядок серьезней ... а теперь вы нам предъявы кидаете, оккупанты херовы???
WTF2wtf    26.11.2019, 12:39
Оценка:  -2
WTF2wtf
Мы не нападали на россию, мы находимся в своей стране, тупая шавка оккупантов путиснких ...
Вы же кроме крови и разрухи ничего не принесли на оккупированный россией Донбасс, нацистские гниды из раши ...
farfalle    26.11.2019, 12:46
Оценка:  +1
farfalle
Донбасс - это не ваша страна. Там другой язык, другие герои. Убирайтесь! И будет как в Крыму - ни разрухи, ни смертей. Свиньи вонючие
Колишній-східняк    26.11.2019, 11:54
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Уже на воду дуют.
Шкиряк_и_Зорян    26.11.2019, 11:56
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
По-моему, никто никуда не дует, а просто сходят с ума местные писаки.
Шкиряк_и_Зорян    26.11.2019, 11:43
Оценка:  +1
Шкиряк_и_Зорян
Очень напоминает прохождение собеседования украинского патриота с психиатром.
Мало того! На гербе СССР жёлтый серпо-молот изображён на фоне синего Земного шара!
Совпадение? Не думаю!!!
WTF2wtf    26.11.2019, 12:23
Оценка:  -4
WTF2wtf
Рашик, сам в Германию сбежал из раши, но отрабатывать тему "шотамухохлов" обязан ... ибо именно Украину президент раши назначил врагом номер один, именно часть Украины ботоксное говно кремлевское оккупировало и ведет тут войну
PINKIPAU    26.11.2019, 11:33
Оценка:  -3
PINKIPAU
Скоро в Крыму кацапов будут резать, как баранов))). Слава Украине. Смерть российским оккупантам.
farfalle    26.11.2019, 12:05
Оценка:  0
farfalle
Кто будет резать-то, болезный? Вас оттуда вонючей тряпкой выгнали
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