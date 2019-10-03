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В Крыму с воздуха сбросили патриотические листовки

Комментариев: 33
Беспилотники пытались перехватить российские системы.
Волонтеры обещают отправить листовки в Севастополь
Волонтеры обещают отправить листовки в Севастополь
скриншот

Волонтеры провели акцию поддержки жителей Крыма, который находится в российской оккупации. Об этом сообщает ТСН.

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Известно, что волонтеры загрузили в каждый беспилотник по 3 тысячи патриотических листовок, которые сбросили над городом Армянск в то время, когда люди шли на работу и учебу. Таким образом организаторы хотели показать, что о крымчанах в Украине помнят и хотят скорейшего возвращения из российской оккупации.

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Удалось зафиксировать, что российские радиоэлектронные комплексы пытались перехватить украинские беспилотники, но все они успешно вернулись на базу. Также не сработала российская система ПВО.

Организаторы акции пообещали, что это не последний визит в Крым. Следующую партию листовок планируют отправить в Севастополь.

Напомним, россияне пишут на стенах призывы вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе. Надписи были замечены, в частности, в Питере и Пскове.

 

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Теги: Крым, листовки, патриотизм
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Комментариев (33)
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folor    03.10.2019, 14:35
Оценка:  -5
folor
Сбили не сбили - не суть...
Вспоминаю выборы Кучмы против нацпатриотов - черновиловцев.
Некая группа свидомитов раздобыла челн и в Севастопольском лимане до хрипоты орали агитки на мове - результат: Данилыч обошел в Крыму нац-идиетов с отрывом. Помнят - это как? Обрывают провода и блокируют воду?
WTF2wtf    03.10.2019, 14:36
Оценка:  +4
WTF2wtf
Как раз не сбили ... и это показательно.
WTF2wtf    03.10.2019, 14:37
Оценка:  +2
WTF2wtf
Оккупанты просят продолжать снабжать оккупированные россией территории?????
Все претензии главе оккупантов в Москву, бот ...
WTF2wtf    03.10.2019, 14:33
Оценка:  +4
WTF2wtf
Украинские беспилотники летают над Крымом и возвращаются ... над нафаршированным российским ПВО и средствами РЭБ Крымом!
У российских вояк снова будет зашквар похоже и жесткая порка от руководства.
А БПЛА Украина похоже действительно учится делать и применять ... путинская война вынудила
VSHIVANKA    03.10.2019, 14:30
Оценка:  -6
VSHIVANKA
# ДЕБИЛЫБЛЯДЬ....
WTF2wtf    03.10.2019, 14:36
Оценка:  +4
WTF2wtf
Дебильный бот ольгинский неопределенного пола,
нах пшло,
упоротое наци-содержанко бюджета россии
Зелибоба    03.10.2019, 14:29
Оценка:  -4
Зелибоба
Как этот литак летает?
kapablankas    03.10.2019, 14:26
Оценка:  0
kapablankas
І Крим рвонув на материк
WTF2wtf    03.10.2019, 14:11
Оценка:  +4
WTF2wtf
И россияне не смогли их сбить?
Woodbrother    03.10.2019, 14:12
Оценка:  +4
Woodbrother
Опять земля оказалась кривой - как в Сирии
WTF2wtf    03.10.2019, 14:14
Оценка:  +4
WTF2wtf
и это при том, что Крым перенасыщен российскими вооружениями сейчас ( в том числе всевозможными средствами ПВО) ... особенно вблизи административной границы с Украиной, против которой россия ведет войну!!!
tulchanin    03.10.2019, 14:24
Оценка:  -3
tulchanin
Ох уж эта "война". На Донбассе воюют, а в Крыму и на Харьковщине - торгуют и в гости друг к другу ездят. Недавно Украина ещё и электричество в РФ закупать начала.... =))))
Woodbrother    03.10.2019, 14:41
Оценка:  0
Woodbrother
tulchanin - не Украина, а олигаръ коломойский. Он вашу дешеву. энергию прямиком гонит в ЕС, а бабло в закрома
asfd0    03.10.2019, 13:56
Оценка:  -6
asfd0
Опубликуйте текст патриотической листовки, что б все поржали т.к. уровень умственного развития этих патриотов всем известен ))))
Woodbrother    03.10.2019, 14:01
Оценка:  0
Woodbrother
Какой такой листовки ? Той , которую соловьев все никак придумать не может на вашей москве ? Всех обляпал своим соловьиным пометом, а мысли умные в голову так и не лезут
asfd0    03.10.2019, 14:06
Оценка:  -4
asfd0
Я не большой спец по россии, тебе видней. А кото у вас там соловьев?
Woodbrother    03.10.2019, 14:12
Оценка:  0
Woodbrother
У нас в Украине таких соловьевых нет и не может быть. Это ваше ,чисто рассейское изобретение- так называемый АналоГовнет.
tulchanin    03.10.2019, 13:38
Оценка:  -5
tulchanin
"Мы отключили вам электричество, воду, заблокировали поставки продовольствия. Пусть этим вас обеспечивает РФ. Но не бойтесь, мы помним и думаем о Вас! " - С любовью, Украина !
Как-то так ? =)))))
Woodbrother    03.10.2019, 13:40
Оценка:  +1
Woodbrother
А что вам не нравится. Оккупант обязан содержать оккупированные территории. Кто же виноват, что оккупант оказался с голой задницей.
Зелибоба    03.10.2019, 13:52
Оценка:  -3
Зелибоба
20 февраля 2014 года восемь автобусов с крымчанами, участвовавшими в акциях «антимайдана», возвращались домой. Под Корсунем, Черкасской области, автоколонна попала в засаду, устроенную вооружёнными экстремистами. Крымчан ждали. ЗАБЫЛО УПОРОТОЕ ЧУДОВИЩЕ?
Woodbrother    03.10.2019, 13:59
Оценка:  +2
Woodbrother
Зелибоба - смешные сказки вам киселев на ночь рассказывает Такую дурь мог придумать только человек, который никогда не видел ни самого Майдана, ни антимайдана. В общем накрутили вам на ущи по сто килограмм отборной останкинской лапши
fargjon    03.10.2019, 13:38
Оценка:  +1
fargjon
Что случилось с почтой бигмира?
Пишется зайдите через 10 минут.
НЕ РАБОТАЕТ ПОЧТА!!!!
Woodbrother    03.10.2019, 13:38
Оценка:  -1
Woodbrother
Наверное опять россию не обслуживает.
PINKIPAU    03.10.2019, 13:37
Оценка:  -8
PINKIPAU
А следом за ними упадут бомбы на головы оккупантов. Так сказать, с пламенным приветом из Украины))).
Зелибоба    03.10.2019, 13:49
Оценка:  -5
Зелибоба
А местного населения там нет да?
Woodbrother    03.10.2019, 14:43
Оценка:  +1
Woodbrother
Причем там местное население ?
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