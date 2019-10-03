В Крыму с воздуха сбросили патриотические листовки
Волонтеры провели акцию поддержки жителей Крыма, который находится в российской оккупации. Об этом сообщает ТСН.
Читай также: Готовится деоккупация "ЛДНР": МВД подготовило 800 полицейских
Известно, что волонтеры загрузили в каждый беспилотник по 3 тысячи патриотических листовок, которые сбросили над городом Армянск в то время, когда люди шли на работу и учебу. Таким образом организаторы хотели показать, что о крымчанах в Украине помнят и хотят скорейшего возвращения из российской оккупации.
Читай также: В оккупированном Донецке появился украинский флаг
Удалось зафиксировать, что российские радиоэлектронные комплексы пытались перехватить украинские беспилотники, но все они успешно вернулись на базу. Также не сработала российская система ПВО.
Организаторы акции пообещали, что это не последний визит в Крым. Следующую партию листовок планируют отправить в Севастополь.
Напомним, россияне пишут на стенах призывы вернуть Крым и прекратить войну на Донбассе. Надписи были замечены, в частности, в Питере и Пскове.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Вспоминаю выборы Кучмы против нацпатриотов - черновиловцев.
Некая группа свидомитов раздобыла челн и в Севастопольском лимане до хрипоты орали агитки на мове - результат: Данилыч обошел в Крыму нац-идиетов с отрывом. Помнят - это как? Обрывают провода и блокируют воду?
Все претензии главе оккупантов в Москву, бот ...
У российских вояк снова будет зашквар похоже и жесткая порка от руководства.
А БПЛА Украина похоже действительно учится делать и применять ... путинская война вынудила
нах пшло,
упоротое наци-содержанко бюджета россии
Как-то так ? =)))))
Пишется зайдите через 10 минут.
НЕ РАБОТАЕТ ПОЧТА!!!!