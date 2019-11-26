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Разумков пояснил, почему в ОРДЛО легче получить паспорт РФ, чем Украины

Комментариев: 2
В то время как боевики просто раздают роспаспорта, украинский паспорт нужно получать по сложной процедуре.
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков
Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков
Фейсбук Д.Разумкова

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Чтобы получить украинский паспорт для ребенка, жителям ОРДЛО необходимо сделать ряд предусмотренных законом действий, порой не всегда логичных. В то же время оккупанты буквально раздают свои паспорта всем желающим. Об этом рассказал глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков, общаясь с журналистами в Киеве на полях международной конференции по обеспечению прав ребенка в условиях вооруженного конфликта, пишет УНН.

Так, отвечая на вопрос о том, почему детям на оккупированной части Донбасса российские паспорта легче получить, чем украинские, Разумков заявил следующее:

Их раздают, просто раздают. Чтобы получить украинский паспорт, нужно сделать ряд действий, не всегда логических или правильных, не всегда тех, которые сделать легко. Надо привести свидетелей. Давайте будем реалистами, это не всегда возможно, надо пойти в суд. Это все уменьшает возможности для получения паспортов и других документов, - пояснил он.

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Спикер парламента также добавил, что Верховная Рада будет работать над упрощением процедуры получения паспортов.

Напомним, в Украине ввели новые правила фотографирования на документы. Стало возможным фотографирование в головных уборах, искусственных предметах и материалах на основании медицинских показаний.

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Теги: паспорт, Донбасс, Россия, ОРДЛО, Разумков, Верховная Рада
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Комментариев (2)
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ira0957    26.11.2019, 12:39
Оценка:  0
ira0957
Макарон заявил, что Европе пора начать действовать самостоятельно, без США, и что на саммит НАТО он не приедет...
Бабушка Меркель аж поперхнулась.) Ну, что сказать? Хочет человек быть похожим на Путина. Он же предупреждал...)
Huper!    26.11.2019, 12:35
Оценка:  -1
Huper!
Извините, конечно. Наш паспорт - это пенсия, голос на выборах и безвиз. Паспорт РФ - туалетная бумага. Чему тут удивляться то
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