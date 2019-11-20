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Кабмин упростил правила въезда/выезда из ОРДЛО

Комментариев: 2
Упрощен въезд граждан и перемещение товаров физическими лицами.
Кабмин упростил правила пересечения линии разграничения на Донбассе
Кабмин упростил правила пересечения линии разграничения на Донбассе
dpsu.gov.ua

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Кабинет министров Украины решил упростить процедуру пересечения линии разграничения на востоке Украины и порядок перемещения через нее гражданами товаров. Новые правила начнут действовать в конце ноября 2019 года. Об этом сообщает сайт правительства.

Отмечается, что решение правительства предусматривает следующие послабления:

  • упрощена процедура пересечения линии разграничения лицами, не достигшими 16-летнего возраста, на основании свидетельства о рождении;
  • упрощена процедура перемещения товаров через линию разграничения физлицами;

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    внесены изменения в справки о представлении документов для последующего оформления и получения паспорта гражданина Украины, паспорта гражданина Украины для выезда за границу, временного удостоверения гражданина Украины, других удостоверяющих документов.

В Кабмине считают, что реализация решения правительства позволит уменьшить очереди на пунктах пропуска, сократить расходы семей и упростить жизнь граждан, проживающих на временно оккупированной территории Украины.

Напомним, Зеленский сообщил об открытии моста в Станице Луганской. Мост нельзя использовать в военных целях, но он очень важен для местного населения.

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Теги: Донбасс, линия разграничения, Кабмин, ОРДЛО
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Комментариев (2)
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WTF2wtf    20.11.2019, 18:04
Оценка:  +4
WTF2wtf
Какие-то упрощения с украинской стороны вовсе не означают упрощений со стороны оккупантов ... колбасу орки как отбирали, так и отбирают
BROKER666    20.11.2019, 17:26
Оценка:  +1
BROKER666
то же самое, что выпускать рецидивистов на выходных по-домам из зоны...
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