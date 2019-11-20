Кабмин упростил правила въезда/выезда из ОРДЛО

Упрощен въезд граждан и перемещение товаров физическими лицами.

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Кабинет министров Украины решил упростить процедуру пересечения линии разграничения на востоке Украины и порядок перемещения через нее гражданами товаров. Новые правила начнут действовать в конце ноября 2019 года. Об этом сообщает сайт правительства.

Отмечается, что решение правительства предусматривает следующие послабления:

упрощена процедура пересечения линии разграничения лицами, не достигшими 16-летнего возраста, на основании свидетельства о рождении;

упрощена процедура перемещения товаров через линию разграничения физлицами;

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В Кабмине считают, что реализация решения правительства позволит уменьшить очереди на пунктах пропуска, сократить расходы семей и упростить жизнь граждан, проживающих на временно оккупированной территории Украины.

Напомним, Зеленский сообщил об открытии моста в Станице Луганской. Мост нельзя использовать в военных целях, но он очень важен для местного населения.

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