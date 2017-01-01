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Двое пограничников в Луцке продавали наркотики

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Им грозит до 10 лет тюрьмы.
Мужчинам избрали меру пресечения
Мужчинам избрали меру пресечения
СБУ

Сотрудники Луцкого пограничного отряда “спалились” на распространении наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

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По предварительной информации, пограничники сбывали в пределах города и области крупные партии амфетамина и марихуаны. Им уже сообщили о подозрении. 

Согласно украинскому законодательству, за сбыт наркотических веществ в особо крупных размерах двум пограничникам грозит от шести до десяти лет лишения свободы. Санкцией данной статьи также предусмотрена конфискация имущества фигурантов дела.

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На данный момент продолжается досудебное расследование. 

Напомним, в Харькове через интернет-магазин торговали наркотиками. Работники Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области с участием Департамента противодействия наркопреступности НПУ, следственного отдела Холодногорского отдела полиции под процессуальным руководством Харьковской местной прокуратуры №1 разоблачили нескольких участников и организатора интернет-магазина по продаже наркотиков.

 

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Теги: СБУ, Луцк, пограничники, наркотики
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