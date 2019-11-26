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“Хорошо, что не пианино”: Президент Эстонии потроллила Зеленского подарком

Комментариев: 9
Кальюлайд подарила Зеленскому велосипед.
Кальюлайд подарила Зеленскому велосипед
Кальюлайд подарила Зеленскому велосипед
Буквы

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского подарила ему оригинальный подарок - именной велосипед.

Велосипед именной
Велосипед именной
Буквы

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Об этом сообщают Bykvu.com. на своем Telegram-канале.

Необычный подарок глава Эстонии вручила своему украинскому коллеге сегодня, 26 ноября, в Таллине во время совместного выхода к прессе.

Подарок Кальюлайд вызвал ажиотаж в сети. Многие пользователи соцсетей пишут, что это троллинг 80 уровня. 

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Кроме того, нашлись и те, кто поддержал троллинг и даже продолжил его. Пользователи пишут, что велосипед - это полезный подарок. Хорошо, что Кальюлайд не подарила Зеленскому пианино.

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Напомним, президент Эстонии назвала виновника войны на Донбассе. В этом конфликте нет солидарной ответственности двух сторон.

 

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Теги: велосипед, Кальюлайд, Зеленский, президент, троллинг
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Комментариев (9)
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LERMI_    26.11.2019, 16:53
Оценка:  0
LERMI_
потрібно було йому мізків подарувати, хочаб телячих, може трохи порузумнішав би
ВосставшийИзБана    26.11.2019, 16:59
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Лучше чуть-чуть совести. Как сказал одни мудрый человек: все в этом мире распределено несправедливо. Кроме совести. Ибо на отсутствие последней никто не жаловался.
ВосставшийИзБана    26.11.2019, 16:38
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Кто не понял прикола - это именно в Эстонии несколько лет назад запустили проект под названием Театр №099. Команда актеров провела предвыборную кампанию, используя технологии воздействия на избирателей. Проект получил высокие рейтинги. Но перед самыми выборами они открыли карты и сошли с дистанции.
ВосставшийИзБана    26.11.2019, 16:40
Оценка:  +5
ВосставшийИзБана
Люди поступили честно. Они показали избирателям, как их обманывают политики. Команда артикля скозлила все один к одному, за исключением самого главного. Они не отказались от выборов и таким образом поступили не очень порядочно. Вот на это Эстония артиклю и указала.
ЛЮЛИК    26.11.2019, 16:30
Оценка:  -1
ЛЮЛИК
Надо было пианино подарить, может и сыграл бы сразу на нем
ВосставшийИзБана    26.11.2019, 16:41
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Чтобы так грубо опозорился? Все же знают, что он просто кривлялся под фанеру.
ВосставшийИзБана    26.11.2019, 16:29
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Скромно, но со вкусом.
Максим    26.11.2019, 16:19
Оценка:  +9
Максим
Такой четкий намек что хватит пи*деть! Обещал на велике ездить - слуга народа - вперед!))
dimasvetik    26.11.2019, 16:08
Оценка:  +1
dimasvetik
не пианинно)))))))))))))))
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