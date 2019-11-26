“Хорошо, что не пианино”: Президент Эстонии потроллила Зеленского подарком

Кальюлайд подарила Зеленскому велосипед.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время визита в страну президента Украины Владимира Зеленского подарила ему оригинальный подарок - именной велосипед.

Велосипед именной Буквы

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Об этом сообщают Bykvu.com. на своем Telegram-канале.

Необычный подарок глава Эстонии вручила своему украинскому коллеге сегодня, 26 ноября, в Таллине во время совместного выхода к прессе.

Подарок Кальюлайд вызвал ажиотаж в сети. Многие пользователи соцсетей пишут, что это троллинг 80 уровня.

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Кроме того, нашлись и те, кто поддержал троллинг и даже продолжил его. Пользователи пишут, что велосипед - это полезный подарок. Хорошо, что Кальюлайд не подарила Зеленскому пианино.

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Напомним, президент Эстонии назвала виновника войны на Донбассе. В этом конфликте нет солидарной ответственности двух сторон.

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