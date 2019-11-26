Посол ЕС сравнил Украину с Эстонией начала 90-х

Сейчас в Украине такое же молодое и амбициозное правительство, как в свое время было в Эстонии.

Посол ЕС: чувствую себя в Украине, как в Эстонии в начале 90-х скриншот видео

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Новый посол ЕС в Украине Матти Маасикас заявил, что при общении с украинскими министрами нередко вспоминает Эстонию 1990-х годов. В этом он признался в интервью посла “Европейской правде“.

Маасикас подтвердил, что учит украинский, и объяснил, что сейчас может понимать тему беседы, когда слышит украинских политиков. Дипломат также сказал, что чувствует себя “на одной волне“ с украинскими чиновниками.

Некоторые вещи, которые сейчас происходят в Украине, мне хорошо знакомы. Когда я общаюсь с украинскими министрами, то нередко вспоминаю Эстонию в 90-е годы, когда там были молодые министры в возрасте около 30 лет, полные энтузиазма совершить нечто, и делать это быстро, - отметил он.

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По его словам, в Брюсселе “одни скажут, что ключевое значение имеет скорость реформ“ в Украине, а “другие - что качество важнее, чем скорость“.

Я - один из первых. Я считаю, что сейчас, в этот период, наибольшее значение для Украины действительно имеет скорость. Это, конечно, не означает, что о качестве можно совсем забыть - и о ней никто и не забывает. Но именно благодаря “турборежиму“ много вещей, которые были отложены “в долгий ящик“, становятся реальностью. Многие важные задачи, о которых знали украинские элиты, о которых годами напоминали международные партнеры, реализуются именно сейчас. И это - позитив! - считает Маасикас.

Напомним, Эстония, которая долгое время была мировым лидером в сфере диджитализации, восхищена успехами Украины в этой сфере. Президент Эстонии даже заявила, что Украина скоро обгонит Эстонию в этом вопросе.

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