НАБУ проводит обыски в управлении львовской полиции

Обыски проходят в рамках расследования нарушений при строительстве жилья для полицейских.

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Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) под процессуальным руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) проводят обыски в помещениях Главного управления Национальной полиции во Львовской области. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Фейсбуке.

Следственное действие санкционировано. Его осуществляют в рамках расследования возможных злоупотреблений со стороны должностных лиц Главного управления МВД Украины во Львовской области при строительстве жилья для правоохранителей, - отмечается в сообщении.

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По информации Бюро, расследование в этом деле детективы НАБУ осуществляют с июля 2019 года. Предварительная правовая квалификация производства – ч.2 ст.364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление служебным положением, повлекшее тяжкие последствия).

Сейчас это вся информация, которую мы можем сообщить, учитывая необходимость сохранения тайны следствия, - отметили в НАБУ.

Напомним, НАБУ закончило следствие против экс-нардепа Белоцерковца. Материалы по экс-нардепу, “забывшему“ задекларировать имущество на 3,8 млн, направляются в суд.

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