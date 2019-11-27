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Руководители харьковской колонии воровали у заключенных еду

Комментариев: 3
Сотрудники СБУ задержали загруженные товаром автомобили во время очередного выезда с территории одной из колоний.
СБУ задержала чиновников колонии
СБУ задержала чиновников колонии
ssu.gov.ua
 
В Харькове руководителей исправительных колоний подозревают в организации механизма незаконной реализации продуктов питания, закупленных Минюстом для заключенных.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
 
Оптовые партии продовольственных товаров фигуранты дела сбывали через посредников для учреждений розничной торговли города, рассказали в ведомстве.
 

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Незаконно реализованную продукцию должностные лица списывали как якобы израсходованную на нужды заключенных. При этом “торговлю“ вели за наличные непосредственно на режимной территории исправительных колоний.
По предварительным оценкам, размер причиненного государству материального ущерба превышает полмиллиона гривень.
Сотрудники СБУ задержали загруженные товаром автомобили во время очередного выезда с территории одной из колоний. Из двух автомобилей изъято почти три тонны украденных продуктов.

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В спецслужбе также сообщили, что во время обысков обнаружены деньги, полученные от сделок. Также задокументирован недостаток соответствующих товаров на складах.

 
Как сообщалось сегодня, у Бучанской колонии пытались украсть землю.
 

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Теги: Харьков, СБУ, коррупция, колония
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Комментариев (3)
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СтальнаяКрыса    27.11.2019, 17:47
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Три года виновным и отбывать в этой же колонии. Заключенные их хорошо научат как у зеков воровать. Вот смеху будет!
ira0957    27.11.2019, 17:27
Оценка:  -1
ira0957
Це Европа: Начальство колонии Харькова воровало еду у заключённых

В Харькове руководителей исправительных колоний подозревают в организации механизма незаконной реализации продуктов питания, закупленных Минюстом для заключенных,
bugrov3    27.11.2019, 17:10
Оценка:  +2
bugrov3
не страна, а какая-то воровская клоака. месяц в киеве на площади космонавтов гоняют бабок торгующих продукцией своего труда с огорода, а здесь разворовываются народные деньги из бюджета и никуя. писец.
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