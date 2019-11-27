Руководители харьковской колонии воровали у заключенных еду

Сотрудники СБУ задержали загруженные товаром автомобили во время очередного выезда с территории одной из колоний.

В Харькове руководителей исправительных колоний подозревают в организации механизма незаконной реализации продуктов питания, закупленных Минюстом для заключенных.



Об этом Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Оптовые партии продовольственных товаров фигуранты дела сбывали через посредников для учреждений розничной торговли города, рассказали в ведомстве.

Читай также: Киевлянке грозит до пяти лет за кражу сливочного масла в магазине Незаконно реализованную продукцию должностные лица списывали как якобы израсходованную на нужды заключенных. При этом “торговлю“ вели за наличные непосредственно на режимной территории исправительных колоний. Незаконно реализованную продукцию должностные лица списывали как якобы израсходованную на нужды заключенных. При этом “торговлю“ вели за наличные непосредственно на режимной территории исправительных колоний.

По предварительным оценкам, размер причиненного государству материального ущерба превышает полмиллиона гривень.

Сотрудники СБУ задержали загруженные товаром автомобили во время очередного выезда с территории одной из колоний. Из двух автомобилей изъято почти три тонны украденных продуктов.