В МИД отреагировали на "российский Крым" в картах Apple

Компанию призвали представить свои чувства, когда на твою боль кто-то реагирует равнодушием.

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Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко раскритиковал американскую компанию Apple из-за обозначения на ее картах Крыма как части России. Соответствующее сообщение он разместил в Twitter.

Apple, представьте, как вы кричите, что ваш дизайн и идеи, годы работы, и часть вашего сердца украдены вашим злейшим врагом, а кого-то равнодушного совсем не волнует ваша боль. Вот какие ощущения бывают, когда вы называете Крым российской землей, - написал Пристайко.

Кроме того, министр посоветовал Apple сосредоточиться на высоких технологиях и развлечениях.

Глобальная политика не является вашей сильной стороной, - отметил он.

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Напомним, ранее стало известно, что компания Apple отреагировала на российские требования и стала обозначать Крым частью России в своих приложениях.

Регион теперь отображается как российская территория на Apple Maps и Weather, если просматривать их из России. Однако Apple Maps и Weather не показывают принадлежность Крыма к какой-либо стране, если просматривать их за пределами России.

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