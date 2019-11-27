Украина ввела новые санкции против России и Крыма

Санкции введены в отношении 125 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ и в оккупированном Крыму.

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Правительство на заседании в среду, 27 ноября, приняло решение о введении санкций против лиц, которые разрушают объекты культурного наследия в Крыму, осуществляют там теле- и радиовещание, а также поставляют материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Сообщается, что всего были введены санкции против 125 юридических лиц, из которых 85 зарегистрированы на территории РФ и 40 - в Крыму.

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Отмечается, что санкции вводятся в отношении юрлиц, привлеченных к проведению незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия, уничтожению, разрушению или повреждению объектов культурного наследия на полуострове.

Правительство Украины считает, что такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации и попытки аннексии Автономной Республики Крым и Севастополя Российской Федерацией, создает реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины, - говорится в сообщении.

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Введение санкций сделает невозможным ведение экономической деятельности этим юрлицам на территории Украины. Кроме этого санкции могут поддержать в Европейском союзе и США.

Напомним, двух экс-депутатов Верховного Совета Крыма будут судить за госизмену. Обвиняемым грозит до 15 лет тюрьмы.

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