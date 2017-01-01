Известного российского актера не пустили на кастинг в Украину

Пограничники увидели, что он незаконно посещал Крым.

Украинские пограничники в Международном аэропорту "Борисполь" не пропустили известного российского актера, который приехал в Украину на кастинг сериала.

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Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

В пресс-службе ведомства сообщили, что очередного российского актера театра и кино не пропустили в Украину пограничники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев". Это произошло вчера в пункте пропуска "Борисполь”.

Сообщается, что россиянин прибыл в Киев рейсом из Минска.

Во время беседы россиянин сообщил, что в 2018 году въезжал на территорию временно оккупированной территории АР Крым через закрытые пункты пропуска. Как стало известно, гражданин РФ является актером, а в Украину прибыл для участия в кастинге одного из сериалов, - сказано в сообщении.

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К слову, россиянину запретили въезд в Украину сроком на три года.

Напомним, украинка пыталась выкупить у пограничников жениха-россиянина. В итоге жених отправился обратно в Россию, а невеста стала фигурантом уголовного дела.

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