Чиновники украли 15 млн грн на закупке э-учебников для школьников Николаевщины

Правоохранители проводят обыски по местам работы, жительства и в автомобилях фигурантов дела.

Злоумышленники вывели из бюджета 15 млн гривен и присвоили их

Служба безопасности Украины разоблачила должностных лиц Николаевского областного совета, Департамента образования и науки облгосадминистрации и одного из местных коммунальных предприятий на присвоении 15 миллионов гривен бюджетных средств, выделенных на школы региона.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Так, в соответствии с Программой развития образования Николаевской области на 2017-2021 годы государство обеспечивает свободный и бесплатный доступ учащихся к онлайн-учебникам и учебно-методическим учебникам.

“Представители власти и местного самоуправления неправомерно внесли в расходы бюджета средства на закупку э-учебников. В сговоре с двумя коммерческими структурами, которые специализируются на предоставлении программных услуг, чиновники безосновательно провели тендер и перечислили фирмам средства на приобретение кодов доступа к электронным ресурсам. Таким способ злоумышленники вывели из бюджета 15 млн гривен и присвоили их“, - говорится в сообщении.

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В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, правоохранители проводят обыски по местам работы, жительства и в автомобилях фигурантов дела.

Изъяты печати, документация и электронные носители, содержащие информацию о сделках злоумышленников. Продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств присвоения бюджетных средств.

Как сообщалось 18 ноября, СБУ разоблачила коррупционную схему в горсовете Харькова.

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