Избил человека: “разбойник” Годунок попал в новый скандал
Секретарь Бориспольского горсовета (Киевская область) Ярослав Годунок, которого громко выгнал из зала Владимир Зеленский во время визита в Борисполь и обозвал “разбойником”, снова оказался в центре скандала.
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Об этом сообщает УНН, ссылаясь на пресс-секретаря прокуратуры Киевской области Марьяну Гайовскую.
По словам Гайовской, Годунок подрался с человеком. Досудебное расследование по этому делу закончили, обвинительный акт направлен в суд.
Под процессуальным руководством местной прокуратуры завершено досудебное расследование в уголовном производстве по обвинению секретаря Бориспольского горсовета в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 296 УК Украины (хулиганство), - рассказала Гайовская.
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1Следователи установили, что 29 августа в помещении Бориспольского горсовета “разбойник” Годунок без каких-либо объяснений нанес потерпевшему телесные повреждения и нецензурно ругался.
Напомним, поругавшийся с Зеленским чиновник устроил в Борисполе драку с переселенцем. Драка произошла на первом этаже городского совета.\
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