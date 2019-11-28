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Труба прокомментировал дело о Порошенко и Мальдивах

Комментариев: 8
Роман Труба заявил о ненадлежащей работе государственных органов.
Роман Труба
Роман Труба
Delo.ua

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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что некоторые государственные органы показали ненадлежащий уровень работы касательно расследования дела об элитном отдыхе пятого президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах.

Об этом глава ГБР заявил в интервью Lb.ua.

К сожалению, на данный момент я могу констатировать факт ненадлежащей работы некоторых государственных учреждений, что затрудняет установление истины в этом деле. Очень мало информации в государственных органах Украины по поводу этой поездки, - сказал Роман Труба.

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Также глава ГБР отметил, что его ведомство в рамках расследования дела о мальдивском отдыхе Порошенко вынуждено было обращаться за информацией в иностранные ведомства. 

Он также упрекнул, что правоохранительные органы Мальдивской республики могут дать ответы быстрее Государственной пограничной службы.

Напомним, ГБР получит материалы расследования о мальдивских каникулах Порошенко. Журналистские материалы передаются во временное пользование в рамках расследования о незаконном пересечении границы.

 

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Теги: Порошенко, Труба, Мальдивы, отдых
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Комментариев (8)
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Антибес    28.11.2019, 18:08
Оценка:  0
Антибес
Поросёнок Педро отдыхал на Мальдивах с документами на имя"Pidop Incognito".То,что он Pidor,знают все.Но за подлог документов ему придётся ответить по Закону.)))))
Антибес    28.11.2019, 17:59
Оценка:  0
Антибес
Поросёнка Педро нужно нарезать ломтями,упаковать в банки и отправить на Мальдивы.Пусть"отдохнёт" ;там в желудках птиц,рыб и зверей.
Woodbrother    28.11.2019, 18:01
Оценка:  -2
Woodbrother
Ваши московские сопли никому в Украине не интересны.
fkrfyfan    28.11.2019, 18:03
Оценка:  +1
fkrfyfan
Скачи дальше селюк галицайский
Антибес    28.11.2019, 18:05
Оценка:  +1
Антибес
Бабушка Виолетта,кто тебе сказал что я"из москвы"?Я в Украине живу.Хочешь опровергнуть это?Предоставь доказательства своей правоты.Или я снова тебя пошлю на xyй за твоё пустозвонное балобольство.)))))
Woodbrother    28.11.2019, 17:57
Оценка:  -2
Woodbrother
Кто бы объяснил этой портновской шестерке, что за свои деньги человек может ездить отдыхать туда, куда захочет. Тем более, что отпуск Порошенко взял один раз за все свое президентство, да и то не полностью.
fkrfyfan    28.11.2019, 18:03
Оценка:  +1
fkrfyfan
И по паспортам на чужие фамилии, т.е. поддельные
Антибес    28.11.2019, 18:03
Оценка:  0
Антибес
Бабушка Виолетта,Трубу назначил твой вечнобухой идол Поросёнок Педро для борьбы с коррупцией.Вот он и борется!Расслабься и сглатывай,умалишённая старушка!Гыгыгыгыгы!)))))
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