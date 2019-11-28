Труба прокомментировал дело о Порошенко и Мальдивах

Роман Труба заявил о ненадлежащей работе государственных органов.

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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что некоторые государственные органы показали ненадлежащий уровень работы касательно расследования дела об элитном отдыхе пятого президента Украины Петра Порошенко на Мальдивах.

Об этом глава ГБР заявил в интервью Lb.ua.

К сожалению, на данный момент я могу констатировать факт ненадлежащей работы некоторых государственных учреждений, что затрудняет установление истины в этом деле. Очень мало информации в государственных органах Украины по поводу этой поездки, - сказал Роман Труба.

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Также глава ГБР отметил, что его ведомство в рамках расследования дела о мальдивском отдыхе Порошенко вынуждено было обращаться за информацией в иностранные ведомства.

Он также упрекнул, что правоохранительные органы Мальдивской республики могут дать ответы быстрее Государственной пограничной службы.

Напомним, ГБР получит материалы расследования о мальдивских каникулах Порошенко. Журналистские материалы передаются во временное пользование в рамках расследования о незаконном пересечении границы.

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