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На форум ООН приехали коллаборанты из Крыма: Украина протестует

Комментариев: 9
В Женевском форуме по вопросам меньшинств прибыли представители оккупационной администрации и их пособники.
На форум ООН приехали коллаборанты из Крыма
На форум ООН приехали коллаборанты из Крыма
depositphotos.com

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Министерство иностранных дел Украины направило официальную вербальную ноту в ООН из-за визита российских “представителей Крыма“ на Форум по вопросам меньшинств в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины в Женеве.

Дипломатическая нота Украины направлена в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, а также в Управление по правовым вопросам штаб-квартиры ООН. В Представительстве Украины отмечают, что понимают принцип открытости форума для всех. Тем не менее, Украина считает “нелегитимным“ возможное участие в нем представителей оккупационных властей Крыма и их пособников.

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12-я сессия форума по вопросам меньшинств началась в Женеве 28 ноября и длится два дня. В этом году главной темой Форума является “Образование, язык и права человека меньшинств“.

Бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил, что участие в сессии форума по вопросам меньшинств, функционирующего под эгидой Совета ООН по правам человека, принял участие “крымский депутат“ Руслан Бальбек.

Об участии в Форуме сообщила и глава российской организации “Украинская община Крыма“ Анастасия Гридчина, обнародовав фото с мероприятия.

Напомним, Япония приглашала команду из “ДНР“ для участия в кубке мира по каратэ Организаторы мероприятия - частная структура “Всемирная федерация каратэномичи“.

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Теги: ООН, Женева, нота протеста, Крым, Россия, коллаборанты
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Комментариев (9)
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Nesdeshniy    28.11.2019, 19:32
Оценка:  -1
Nesdeshniy
Звоночек кастрюлькам, весь мир не свами....
fkrfyfan    28.11.2019, 18:44
Оценка:  -9
fkrfyfan
Контора подставкина мечется как жареная, со всех сторон зрада. Времени на внешнюю политику совсем нет, надо рассылать протесты на производителей карт по всему миру
Woodbrother    28.11.2019, 18:46
Оценка:  +7
Woodbrother
Да , рассейскому миду сейчас не позавидуеш. Везде посылают на х..., но надо продолжать сунуть свое свинное рыло в каждую дырку.
VSHIVANKA    28.11.2019, 18:44
Оценка:  -8
VSHIVANKA
МАЙДАВОШЕК В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ НАХЛОПАЛИ ССАНОЙ ТРЯПКОЙ ПО СВИНЯЧЬЕМУ РЫЛУ.....)))
Woodbrother    28.11.2019, 18:45
Оценка:  +7
Woodbrother
Опять вы тут про свои эротические мечты.
Woodbrother    28.11.2019, 18:41
Оценка:  +6
Woodbrother
Это как если бы в Лигу Наций приехал бы от СССР гауляйтер Эрих Кох. Ржачка
ira0957    28.11.2019, 18:35
Оценка:  -6
ira0957
Нытики и ябеды снова жалуются? )
Npc7777    28.11.2019, 18:35
Оценка:  -6
Npc7777
Зрада за зрадой .... =)))))
Woodbrother    28.11.2019, 18:42
Оценка:  +5
Woodbrother
Дурость дуростью, но когда под аргентинским коксом, то это вроде круто, пока ломка не настанет.
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