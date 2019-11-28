На форум ООН приехали коллаборанты из Крыма: Украина протестует

В Женевском форуме по вопросам меньшинств прибыли представители оккупационной администрации и их пособники.

Читай также: МИД направил России ноту протеста из-за очередного “гумконвоя“

Министерство иностранных дел Украины направило официальную вербальную ноту в ООН из-за визита российских “представителей Крыма“ на Форум по вопросам меньшинств в Женеве. Об этом сообщает пресс-служба Постоянного представительства Украины в Женеве.

Дипломатическая нота Украины направлена в Управление верховного комиссара ООН по правам человека, а также в Управление по правовым вопросам штаб-квартиры ООН. В Представительстве Украины отмечают, что понимают принцип открытости форума для всех. Тем не менее, Украина считает “нелегитимным“ возможное участие в нем представителей оккупационных властей Крыма и их пособников.

Читай также: Босния и Герцеговина ответила на ноту протеста Украины из-за высказываний о Крыме

12-я сессия форума по вопросам меньшинств началась в Женеве 28 ноября и длится два дня. В этом году главной темой Форума является “Образование, язык и права человека меньшинств“.

Бывший постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин сообщил, что участие в сессии форума по вопросам меньшинств, функционирующего под эгидой Совета ООН по правам человека, принял участие “крымский депутат“ Руслан Бальбек.

Об участии в Форуме сообщила и глава российской организации “Украинская община Крыма“ Анастасия Гридчина, обнародовав фото с мероприятия.

Напомним, Япония приглашала команду из “ДНР“ для участия в кубке мира по каратэ Организаторы мероприятия - частная структура “Всемирная федерация каратэномичи“.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.