КПВВ на Донбассе переходят на зимний график
С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы.
Об этом сообщает пресс-отдел Государственной пограничной службы.
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"Контрольно-проверочные мероприятия и пропуск через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00", - говорится в сообщении.
Отмечается, что все КПВВ на линии разграничения функционируют в штатном режиме.
На зимний график работы перейдут КПВВ "Майорское", "Марьинка", "Новотроицкое", "Гнутово" и "Станица Луганская".
Как сообщалось 28 ноября, пересечение линии разграничения упростили. Советник секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса Сергей Сивохо рассказал подробности.
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