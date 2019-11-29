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Добкин в прямом эфире призвал публично казнить Порошенко и Турчинова

Комментариев: 12
В числе “претендентов” на публичную казнь также Тягнибок и Парубий.
Добкин оскандалился в прямом эфире
Добкин оскандалился в прямом эфире
скриншот

Одиозный Михаил Добкин снова отличился дерзким заявление в прямом эфире. В этот раз он предложил публично казнить на Майдане Петра Порошенко, Александра Турчинова, Андрея Парубия и Олега Тягнибока.

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Об этом экс-регионал сказал в эфире телеканала ZIK. Видео появилось на видеохостинге YouTube.

Он предложил ввести военное положение и публично расправиться с известными политическими деятелями.

Нужно всего на несколько месяцев ввести в Украине военное положение. Тогда мы сможем, опираясь на законы военного времени, устроить публичную казнь на Майдане - там, где когда-то по вине политиков люди пролили свою кровь и потеряли жизнь. Я предлагаю повесить Петра Порошенка, его пособника Александра Турчинова, руководителя партии " Свободы" Олега Тягнибока, а вот Андрея Парубия вообще нужно повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе, - сказал Добкин.

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К слову, пользователи сети бурно обсуждают публичные угрозы со стороны Добкина. Многие пишут, что реакция ГБР должна быть незамедлительной.

Напомним, Добкин-старший неожиданно признал РФ страной-агрессором. Добкин сделал неожиданное заявление касательно РФ.

 

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Теги: Добкин, скандал, угрозы, публичная казнь
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Комментариев (12)
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Кайдаш    29.11.2019, 10:54
Оценка:  0
Кайдаш
Уху ел?
ВосставшийИзБана    29.11.2019, 10:53
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Порошенко сделал большую ошибку, что не повесил этого болтуна за язык.
П    29.11.2019, 10:48
Оценка:  +3
П
Закинулся колесами своего брата?
fulminate    29.11.2019, 10:48
Оценка:  +4
fulminate
А почему он себя выносит за скобки? С чего это он решил что уже не при делах? Что за самоуверенность? Если дойдет до публичных казней политиков, то начать могут как раз с бывших регионалов...
Колишній-східняк    29.11.2019, 10:38
Оценка:  +6
Колишній-східняк
Не будь ночного избиения на Майдане студентов, Янукович мог остаться президентом и даже быть переизбранным на второй срок.Всё началось с этой провокации, ну и несколько раньше с резкого разворота от Евроинтеграции к Таёжному союзу после ночных тёрок с Уйлом в москвских в аэропортах.
ВасяизИваново    29.11.2019, 10:51
Оценка:  0
ВасяизИваново
Посмотри NEWSONE, 28.11.19 | ПОЛНЫЙ ВЫПУСК, и заткнись пижеть про студентов.
asfd0    29.11.2019, 10:36
Оценка:  -4
asfd0
Что у народа на уме то у Добкина на языке.
ВосставшийИзБана    29.11.2019, 10:50
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
У какого народа?
ВасяизИваново    29.11.2019, 10:52
Оценка:  0
ВасяизИваново
Украинского абсолютного большинства.
chytan    29.11.2019, 10:35
Оценка:  0
chytan
Да-аа... Зря вас ублюд_ков не зачистили в 2014 году !!!
fulminate    29.11.2019, 10:51
Оценка:  0
fulminate
Демократия, мать ее так. Несмотря на жесткую фашистскую диктатуру в Украине (по представлению некоторых), здесь можно говорить что угодно. И Допа тому яркий пример. Пусть в той-же "свободной" россии попробует подобное ляпнуть в отношении власти...
ВасяизИваново    29.11.2019, 10:52
Оценка:  0
ВасяизИваново
А как же тысячи политзаключенных?
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