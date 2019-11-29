Добкин в прямом эфире призвал публично казнить Порошенко и Турчинова

В числе “претендентов” на публичную казнь также Тягнибок и Парубий.

Одиозный Михаил Добкин снова отличился дерзким заявление в прямом эфире. В этот раз он предложил публично казнить на Майдане Петра Порошенко, Александра Турчинова, Андрея Парубия и Олега Тягнибока.

Читай также: Прятался за “колонной Добкина”: Тищенко странно вел себя в Раде

Об этом экс-регионал сказал в эфире телеканала ZIK. Видео появилось на видеохостинге YouTube.

Он предложил ввести военное положение и публично расправиться с известными политическими деятелями.

Нужно всего на несколько месяцев ввести в Украине военное положение. Тогда мы сможем, опираясь на законы военного времени, устроить публичную казнь на Майдане - там, где когда-то по вине политиков люди пролили свою кровь и потеряли жизнь. Я предлагаю повесить Петра Порошенка, его пособника Александра Турчинова, руководителя партии " Свободы" Олега Тягнибока, а вот Андрея Парубия вообще нужно повесить вверх ногами на Доме профсоюзов в Одессе, - сказал Добкин.

Читай также: Дочь Михаила Добкина собралась в политику

К слову, пользователи сети бурно обсуждают публичные угрозы со стороны Добкина. Многие пишут, что реакция ГБР должна быть незамедлительной.

Напомним, Добкин-старший неожиданно признал РФ страной-агрессором. Добкин сделал неожиданное заявление касательно РФ.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram