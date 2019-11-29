"ДНР" приняла "закон о границе", которая включает всю Донецкую область

Это первая "официальная" заявка сепаратистов на полный контроль над регионом.

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Самопровозглашенный “Народный Совет“ террористической группировки “ДНР“ принял “закон о государственной границе“, в котором заявил о своих претензиях на всю территорию Донецкой области. Об этом сообщают информационные ресурсы сепаратистов.

В этом законе не забыты люди, проживающие на территории, временно подконтрольной Украине, - прокомментировал “закон“ глава сепаратистского псевдо-парламента Владимир Бидевка.

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Он заявил, что до момента завершения войны “граница“ будет проходить по линии соприкосновения, что, в его понимании, не противоречит Минским соглашениям.

Хотя ранее сепаратисты уже заявляли о своем желании включить под свой контроль всю территорию области, это были лишь устные заявления отдельных командиров боевиков. До сих пор в данной террористической организации не было никаких нормативных актов, как-либо регламентирующих вопрос номинальных границ.

Напомним, министр иностранных дел РФ Лавров сделал заявление касательно нормандского саммита. По его словам, РФ будет настаивать на прямом диалоге Киева с ОРДЛО.

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