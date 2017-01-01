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Днепровские зоозащитники спасли от убийства 25 бездомных собак

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Животных вернули в Днепр .
Днепровские зоозащитники спасли от убийства 25 бездомных собак
© КП "Зооконтроль"
Фото 1/3
  • Волонтеры взяли обязательства пристроить всех собачек
  • Волонтеры взяли обязательства пристроить всех собачек
  • Волонтеры взяли обязательства пристроить всех собачек
Днепровские зоозащитники спасли от убийства 25 бездомных собак
Волонтеры взяли обязательства пристроить всех собачек
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В Днепр вернули 25 бездомных собак, которых на прошлой неделе вывезли в харьковский приют.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепровской городского совета,  передает Униан.

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Животных выловили на территории завода "Интерпайп НТЗ" работники харьковского частного предприятия, которое выиграло тендер на их дальнейшее содержание. Однако к городским властям Днепра обратились представители зоозащитных организаций, которые заявили, что в приюте, вероятно, убивают животных.

По инициативе заместителя городского головы Михаила Лысенко собак решили вернуть в Днепр.

Сейчас животные находятся в КП "Зооконтроль" Днепровского городского совета.

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"Собаки будут стерилизованы и привиты от бешенства. Будет также проведена санитарная обработка и чипирование. В дальнейшем волонтеры взяли обязательства их пристроить. Мы сами со своими собаками справимся! Мы всегда устраиваем всех животных, включая агрессивных", - отметил Лысенко.

В то же время директор по финансам и экономике компании "Интерпайп" Денис Морозов заверил, что компания планирует помогать КП "Зооконтроль".

Как сообщалось 28 ноября, в Украине начнут действовать новые штрафы за издевательство над животными.

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Теги: животные, собаки, убийство, Днепр, Харьков
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