Днепровские зоозащитники спасли от убийства 25 бездомных собак
В Днепр вернули 25 бездомных собак, которых на прошлой неделе вывезли в харьковский приют.
Об этом сообщили в пресс-службе Днепровской городского совета, передает Униан.
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Животных выловили на территории завода "Интерпайп НТЗ" работники харьковского частного предприятия, которое выиграло тендер на их дальнейшее содержание. Однако к городским властям Днепра обратились представители зоозащитных организаций, которые заявили, что в приюте, вероятно, убивают животных.
По инициативе заместителя городского головы Михаила Лысенко собак решили вернуть в Днепр.
Сейчас животные находятся в КП "Зооконтроль" Днепровского городского совета.
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"Собаки будут стерилизованы и привиты от бешенства. Будет также проведена санитарная обработка и чипирование. В дальнейшем волонтеры взяли обязательства их пристроить. Мы сами со своими собаками справимся! Мы всегда устраиваем всех животных, включая агрессивных", - отметил Лысенко.
В то же время директор по финансам и экономике компании "Интерпайп" Денис Морозов заверил, что компания планирует помогать КП "Зооконтроль".
Как сообщалось 28 ноября, в Украине начнут действовать новые штрафы за издевательство над животными.
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