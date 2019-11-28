Названы новые штрафы за издевательство над животными

За удовлетворение половой страсти с животным также предусмотрен штраф.

За убийство животного в присутствии ребенка - тюрьма до 5 лет unsplash.com

В Украине начнут действовать новые штрафы за издевательство над животными.

Об этом сообщает пресс-служба министерство внутренних дел..

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В МВД отметили, что побои, издевательства над животными влекут за собой штраф от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного, если его жизни есть угроза. В случае коллективных издевательств или случае повторного издевательства - штраф 8500 гривен или админарест до 15 суток с конфискацией животного в случае необходимости.

В ведомстве предупреждают, что за удовлетворение половой страсти с животным - штраф от 3400 до 8500 гривен. Животное конфискуют.

Если полиция квалифицирует жестокое обращение с животным по статье Уголовного кодекса, виновнику в зависимости от последствий (гибель животного) грозит ограничение лишения свободы от шести месяцев до 3 лет. За убийство животного в присутствии ребенка - ограничение лишение свободы сроком 3-5 лет.

Также наказание до 8 лет лишения свободы, если злоумышленник сделал это с особой жестокостью (повторно, коллективные издевательства, в отношении двух и более животных).

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В случае выявления жестокого обращения с животными необходимо:

зафиксировать жестокое обращение с животными (фото-, видеосъемка);

найти свидетелей;

узнать контактные данные владельца животного;

обратиться с заявлением в полицию.

"В заявлении указать, кто является владельцем животного. К заявлению приобщить фото, видео съемку, контактные данные свидетелей; Информацию собирают участковые, а расследование ведут следователи; Потом дело передают в суд, который принимает решение о привлечении к ответственности лица, которая обидела животное", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось 19 ноября, в Красиловском районе Хмельницкой области вблизи села Кузьмин 17 ноября чиновник жестоко поиздевался над собакой.

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