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Названы новые штрафы за издевательство над животными

Комментариев: 3
За удовлетворение половой страсти с животным также предусмотрен штраф.
За убийство животного в присутствии ребенка - тюрьма до 5 лет
За убийство животного в присутствии ребенка - тюрьма до 5 лет
unsplash.com

В Украине начнут действовать новые штрафы за издевательство над животными. 

Об этом сообщает пресс-служба министерство внутренних дел..

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В МВД отметили, что побои, издевательства над животными влекут за собой штраф от 3400 до 5100 гривен с конфискацией животного, если его жизни есть угроза. В случае коллективных издевательств или случае повторного издевательства - штраф 8500 гривен или админарест до 15 суток с конфискацией животного в случае необходимости.

В ведомстве предупреждают, что за удовлетворение половой страсти с животным - штраф от 3400 до 8500 гривен. Животное конфискуют.

Если полиция квалифицирует жестокое обращение с животным по статье Уголовного кодекса, виновнику в зависимости от последствий (гибель животного) грозит ограничение лишения свободы от шести месяцев до 3 лет. За убийство животного в присутствии ребенка - ограничение лишение свободы сроком 3-5 лет.

Также наказание до 8 лет лишения свободы, если злоумышленник сделал это с особой жестокостью (повторно, коллективные издевательства, в отношении двух и более животных).

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В случае выявления жестокого обращения с животными необходимо:

  • зафиксировать жестокое обращение с животными (фото-, видеосъемка);
  • найти свидетелей;
  • узнать контактные данные владельца животного;
  • обратиться с заявлением в полицию.

"В заявлении указать, кто является владельцем животного. К заявлению приобщить фото, видео съемку, контактные данные свидетелей; Информацию собирают участковые, а расследование ведут следователи; Потом дело передают в суд, который принимает решение о привлечении к ответственности лица, которая обидела животное", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщалось 19 ноября, в Красиловском районе Хмельницкой области вблизи села Кузьмин 17 ноября чиновник жестоко поиздевался над собакой.

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Теги: животные, штраф, издевательства, живодеры
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Комментариев (3)
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Graddfeydd    28.11.2019, 15:31
Оценка:  -2
Graddfeydd
Главное не забывать теперь о стаях бродячих собак, прикрываясь заботой о животине.
Сливной_Бачок    28.11.2019, 16:00
Оценка:  0
Сливной_Бачок
А ты спроси откуда они взялись? Эволюционировали из волков?) Предъявы надо делать не животным, а безмозглым размноженцам и заводчикам, которые во время не стерилизуют животных или выбрасывают на улицу за ненадобностью.
Graddfeydd    28.11.2019, 16:21
Оценка:  0
Graddfeydd
Ющер прикрыл живодерни, вот и расплодились. Но зоофилы конкретно напрягают, не спорю (то свой скот боевой выгуливают без поводков и намордников, то выбрасывают своих крокодилов и удавов).
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