В Одессе трое полицейских незаконно задержали и избили мужчину

Подозреваемым правоохранителям грозит до 8 лет тюрьмы.

Читай также: В Ровно бывший полковник с друзьями избили патрульного

В Одессе сообщили о подозрении трем оперуполномоченным, которые незаконно задержали и избили подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Правоохранители незаконно доставили участника уголовного производства в отделение полиции, где его избили.

"Правоохранители безосновательно применили силу, наручники и совершили незаконный привод участника уголовного производства в отделение полиции. В служебном кабинете подозреваемые начали наносить потерпевшему удары руками и ногами по голове и туловищу, чем причинили ему телесные повреждения средней тяжести", - говорится в сообщении.

Читай также: Пенсионер МВД напал на полицейских с пистолетом

По этому факту открыто уголовное производство по статьям "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств" и "Заведомо незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей". Подозреваемым правоохранителям грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как сообщалось 26 ноября, в Одессе засняли, как полицейская крыла матом людей и толкалась.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram