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В Одессе трое полицейских незаконно задержали и избили мужчину

Комментариев: 1
Подозреваемым правоохранителям грозит до 8 лет тюрьмы.
Трем оперуполномоченным сообщили о подозрении
Трем оперуполномоченным сообщили о подозрении
npu.gov.ua

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В Одессе сообщили о подозрении трем оперуполномоченным, которые незаконно задержали и избили подозреваемого.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований.

Правоохранители незаконно доставили участника уголовного производства в отделение полиции, где его избили.

"Правоохранители безосновательно применили силу, наручники и совершили незаконный привод участника уголовного производства в отделение полиции. В служебном кабинете подозреваемые начали наносить потерпевшему удары руками и ногами по голове и туловищу, чем причинили ему телесные повреждения средней тяжести", - говорится в сообщении.

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По этому факту открыто уголовное производство по статьям "Превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, если они сопровождались насилием или угрозой применения насилия, применением оружия или специальных средств" и "Заведомо незаконное задержание, привод, домашний арест или содержание под стражей". Подозреваемым правоохранителям грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Как сообщалось 26 ноября, в Одессе засняли, как полицейская крыла матом людей и толкалась.

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Теги: избиение, Одессе, полиция
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Комментариев (1)
bertal    29.11.2019, 17:51
Оценка:  0
bertal
Когда ментов начнут сажать за избиение задержанных, тогда прекратится беспредел и "у меня есть "корочка"
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