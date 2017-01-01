В Ровно бывший полковник с друзьями избили патрульного

Нарушителям может грозить до 3 лет тюрьмы.

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В городе Ровно в результате конфликта с группой злоумышленников, который возник около 23 часов 12 ноября, пострадал во время исполнения служебных обязанностей патрульный.

Об этом сообщил руководитель отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Ривненской области Антон Крук, передает Униан.

На улице Басивкутской патрульные остановили внедорожник, водитель которого имел признаки опьянения.

В салоне авто кроме водителя было двое ранее судимых мужчин, один из которых сейчас находится под следствием, и выпущен решением суда из-под стражи под залог, а также бывший полковник милиции, который в настоящее время занимается адвокатской практикой.

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Пассажиры и водитель оказали сопротивление патрульным. По предварительной информации бывший милиционер ударил ногой патрульного. Медики констатировали у старшего лейтенанта ушиб колена. Экипажам патрульной полиции, которые прибыли на помощь, удалось задержать злоумышленников. Из салона автомобиля изъят наградной пистолет бывшего полковника милиции с боевыми патронами.

Сейчас полиция начала уголовное производство по части 1 статьи 342 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание штрафом до семидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет.

Как сообщалось 13 ноября, в Киеве на Дарнице толпа подростков подралась с охранником магазина.

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