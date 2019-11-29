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ВСУ обещают сбивать беспилотники, летящие из Крыма

Комментариев: 7
Для этих целей будут использовать ракетные системы ПВО.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Фотоархив Минобороны

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Украинские военные намерены сбивать российские беспилотники, которые будут залетать со стороны оккупированного Крыма, зенитно-ракетными комплексами Бук-М1. Об этом заявил пресс-секретарь командования воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишет “Крым.Реалии“.

Если говорить о беспилотниках квадрокоптерного поля боя, то достаточно стрелкового оружия - пулеметами его сбивать. Если речь о серьезных БПЛА типа “Орлан“ или “Форпост“, то тогда уже применяются зенитные ракеты. Бук-М1 часто применялся к этим беспилотникам, потому что была существенная угроза нашим войскам (на Донбассе - ред.) Были случаи, когда беспилотники враждебные сбивали и вертолеты армейской авиации - Ми-24​, - рассказал Игнат.

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Бук-М1 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий на Донбассе, считает военный. По словам Игната, Бук-М1 эффективен для уничтожения российских БПЛА “Орлан“ и “Форпост“. Беспилотники именно этих марок дислоцируются на авиабазах в оккупированном Крыму, утверждают украинские военные.

Напомним, Россия планирует полную морскую блокаду Украины. Россияне нашли аргумент, которым будут оправдывать блокаду перед мировым сообществом.

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Теги: ПВО, Бук, беспилотник, ВСУ, Крым
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Комментариев (7)
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fire_fly    29.11.2019, 18:22
Оценка:  -1
fire_fly
...хуЯЯЯчь по воробьям и пушки ))
ОА если хУххлАм применить "китайский метод" - махать тряпками и они сами упадут ))
nelci    29.11.2019, 18:12
Оценка:  -3
nelci
Для поддержания военного психоза нужно подбрасывать хоть дроны хоть вымыслы, но постоянно.
ira0957    29.11.2019, 18:02
Оценка:  -2
ira0957
Как говорил Кличко, хорошо, что пятница сегодня, а не завтра, как вчера )
Avenger_    29.11.2019, 17:33
Оценка:  -3
Avenger_
Чем,интересно,они их будут сбивать?
Сауды например с их новейшей техникой против дронов оказались бессильны.
WTF2wtf    29.11.2019, 17:47
Оценка:  0
WTF2wtf
Да в принципе тем же, чем и все время до этого сбивали.
Хотя для таких целей конечно нужно делать более дешевые специальные средства поражения.
bertal    29.11.2019, 17:53
Оценка:  -1
bertal
винтовками)))) или "пушками по воробьям", главное отчитаться
Lyonya-Space    29.11.2019, 18:14
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Беееее-йертал, ты уже вы писалось с больницы, зашли разрыв очка?
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