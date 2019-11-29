ВСУ обещают сбивать беспилотники, летящие из Крыма

Для этих целей будут использовать ракетные системы ПВО.

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Украинские военные намерены сбивать российские беспилотники, которые будут залетать со стороны оккупированного Крыма, зенитно-ракетными комплексами Бук-М1. Об этом заявил пресс-секретарь командования воздушных сил Украины Юрий Игнат, пишет “Крым.Реалии“.

Если говорить о беспилотниках квадрокоптерного поля боя, то достаточно стрелкового оружия - пулеметами его сбивать. Если речь о серьезных БПЛА типа “Орлан“ или “Форпост“, то тогда уже применяются зенитные ракеты. Бук-М1 часто применялся к этим беспилотникам, потому что была существенная угроза нашим войскам (на Донбассе - ред.) Были случаи, когда беспилотники враждебные сбивали и вертолеты армейской авиации - Ми-24​, - рассказал Игнат.

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Бук-М1 хорошо зарекомендовали себя во время боевых действий на Донбассе, считает военный. По словам Игната, Бук-М1 эффективен для уничтожения российских БПЛА “Орлан“ и “Форпост“. Беспилотники именно этих марок дислоцируются на авиабазах в оккупированном Крыму, утверждают украинские военные.

Напомним, Россия планирует полную морскую блокаду Украины. Россияне нашли аргумент, которым будут оправдывать блокаду перед мировым сообществом.

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