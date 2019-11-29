Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

За неделю ВСУ уничтожили 10 боевиков

Комментариев: 6
Еще 15 солдат оккупационных войск составили санитарные потери врага.
За неделю РФ потеряла на Донбассе 25 боевиков
За неделю РФ потеряла на Донбассе 25 боевиков
Фейсбук ООС

Читай также: “ДНР“ приняла “закон о границе“

С 22 по 28 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе составили 25 человек. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По информации разведки Объединенных сил, с 22 по 28 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек. 10 оккупантов были ликвидированы, а еще 15 человек составляют санитарные потери врага, - сказано в сообщении.

Читай также: КПВВ на Донбассе переходят на зимний график

В штабе также подчеркнули, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов и попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Напомним, за сутки на Донбассе оккупанты девять раз обстреляли украинские позиции, потерь нет. Враг применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Донбасс, ВСУ, конфликт на Донбассе
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (6)
Отсортировать по дате Вниз
Letohradek    29.11.2019, 18:27
Оценка:  0
Letohradek
Хорошая работа! Утилизация ватного стада, всегда радует украинцев
nelci    29.11.2019, 18:16
Оценка:  -1
nelci
Кому не лень, подсчитайте опубликованные в БМ за 6 лет потери врага, оказывается вся российская армия уже была уничтожена еще в прошлом году....
Letohradek    29.11.2019, 18:26
Оценка:  0
Letohradek
Ватный баран, что ты несешь? Любая армия мира постоянно пополняется новыми телами, взамен убитых. Или до твоего ватного разума это не доходит?
Lyonya-Space    29.11.2019, 18:09
Оценка:  0
Lyonya-Space
Добра новина! Нічого не маю проти людства та людоностяни, але ця гидота...
WTF2wtf    29.11.2019, 17:49
Оценка:  0
WTF2wtf
Может то из россии паленую тушенку снова прислали своему дешевому пушечному мясу?
ВыВсеВрете+    29.11.2019, 17:57
Оценка:  -1
ВыВсеВрете+
БМ фантазеры. А тебе WTF2wtf советую меньше жрать суп из шишек.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь