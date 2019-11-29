За неделю ВСУ уничтожили 10 боевиков

Еще 15 солдат оккупационных войск составили санитарные потери врага.

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С 22 по 28 ноября 2019 года потери вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе составили 25 человек. Об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

По информации разведки Объединенных сил, с 22 по 28 ноября 2019 года, потери вооруженных формирований Российской Федерации составили 25 человек. 10 оккупантов были ликвидированы, а еще 15 человек составляют санитарные потери врага, - сказано в сообщении.

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В штабе также подчеркнули, что военнослужащие Объединенных сил дают адекватный ответ, открывая огонь по российским оккупантам в случае угрозы жизни и здоровью украинских воинов и попытках захвата территорий или проникновения вражеских диверсионно-разведывательных групп.

Напомним, за сутки на Донбассе оккупанты девять раз обстреляли украинские позиции, потерь нет. Враг применял гранатометы различных систем и стрелковое оружие, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

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