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“Поцелуй пятки”: В Харькове пьяные школьницы издевались над подругой

Комментариев: 5
Издевательства снимали на видео.
Девочка, которую избивали
Девочка, которую избивали
скриншот

В Харькове на Алексеевке пьяные девочки-подростки избили свою сверстницу и сняли издевательства на видео.

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Видео подростковых разборок опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".

На ролике видно, что одна из девочек била свою жертву ногами и руками по всему телу.

С разговора на видео понятно, что обидчицы обвинили свою жертву в краже. Они постоянно спрашивали, будет ли девочка еще воровать.

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Подростки требовали, чтоб девочка извинилась и заставляли ее "стать на колени и целовать пятки". После инцидента инициатор избиения сообщила о драке в Instagram и призвала подписчиков посмотреть видео.

По данным УНН, по факту избиения школьницы ее сверстниками проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и люди, причастные к избиению в Шевченковском районе Харькова. Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в школе под Львовом одноклассники раздели 12-летнюю девочку. Дети раздели девочку, аргументируя это правилами игры.

 

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Теги: избиение, школьницы, видео, издевательства
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Комментариев (5)
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VSHIVANKA    29.11.2019, 18:33
Оценка:  0
VSHIVANKA
ЕСЛИ ОНИ ПАТРИОТКИ И АКТИВИСТКИ , ТО НИЧЕГО СТРАШНОГО.....
ОНИЖЕДЕТИ !!!
СУГС !!!
Тисс    29.11.2019, 18:33
Оценка:  +1
Тисс
эхо майдана...
SEMPENTY    29.11.2019, 18:30
Оценка:  -1
SEMPENTY
Подрастает поколение бизнесменов и депутатов.
Lyonya-Space    29.11.2019, 18:12
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Пиндец...
nelci    29.11.2019, 18:18
Оценка:  0
nelci
А шо такое, почему нет или для этого обязательно балаклавы одевать чтоб поиздеваться?
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