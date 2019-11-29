“Поцелуй пятки”: В Харькове пьяные школьницы издевались над подругой
В Харькове на Алексеевке пьяные девочки-подростки избили свою сверстницу и сняли издевательства на видео.
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Видео подростковых разборок опубликовали в Telegram-канале "Харьков 1654".
На ролике видно, что одна из девочек била свою жертву ногами и руками по всему телу.
С разговора на видео понятно, что обидчицы обвинили свою жертву в краже. Они постоянно спрашивали, будет ли девочка еще воровать.
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Подростки требовали, чтоб девочка извинилась и заставляли ее "стать на колени и целовать пятки". После инцидента инициатор избиения сообщила о драке в Instagram и призвала подписчиков посмотреть видео.
По данным УНН, по факту избиения школьницы ее сверстниками проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и люди, причастные к избиению в Шевченковском районе Харькова. Следственным открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в школе под Львовом одноклассники раздели 12-летнюю девочку. Дети раздели девочку, аргументируя это правилами игры.
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