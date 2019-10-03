Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Головой в унитаз: московские школьники жестоко издевались над сверстником

Комментариев: 4
Видео издевательств попало в социальные сети.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
baku.ws

Инцидент в московской школе №1536 шокировал общественность особой жестокостью школьников. Об этом сообщила в соцсетях Ирина Романова.

Читай также: “Ты меня слышала, с*ка?”: В Черновцах толпа подростков напала на школьницу

Дети жестоко издевались над своим сверстником, окуная его головой в унитаз. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона. 

Романова отметила, что пострадавший мальчик является участником детского ансамбля “Маленькая страна” под руководством Ильи Резника.

На видео четко видно, что несколько парней держат школьника и насильно опускают его голову в унитаз. При этом дети говорят: “Нюхай”. 

Читай также: В Харькове насильник школьницы снимал свои действия на видео

После этого обидчики выталкивают его из кабинки туалета, мальчик пытается догнать одного из обидчиков с камерой, но его толкают, и он падает. В конце видео видно, как мальчик замахивается на школьника с камерой, на этом запись прерывается.

Классная руководительница рассказала журналистам, что событие “не вчера было”. В школе проходит проверка. 

Напомним, под Днепром толпа школьниц избила учениц другой школы. Конфликт девочек перешел в массовую драку.

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: школьники, избиение, головой в унитаз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (4)
Отсортировать по дате Вниз
fargjon    03.10.2019, 14:25
Оценка:  +1
fargjon
ДА Б Л Я Д Ь ВЫ ВОССТАНОВИТЕ ПОСТУ ИЛИ НЕТ.
НА ЗВОНКИ НЕ ОТВЕЧАЕТЕ ГА РИСЬМА Х Е Р ПОЛОЖИЛИ
ЭТО УЖЕ ВТОРОЙ РАЗ ЗА ГОД
В А Ш У М А Т Ь
Letohradek    03.10.2019, 14:23
Оценка:  +1
Letohradek
Народу втюхивается "шансон", тюремная лирика ... а потом из школьников вырастают аморальные уродцы ...
PINKIPAU    03.10.2019, 14:14
Оценка:  +2
PINKIPAU
Путина когда в сортире замочат ?
Woodbrother    03.10.2019, 14:10
Оценка:  +1
Woodbrother
Вот она - типичная , печально известная рассейская культурка.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь