Головой в унитаз: московские школьники жестоко издевались над сверстником

Видео издевательств попало в социальные сети.

Инцидент в московской школе №1536 шокировал общественность особой жестокостью школьников. Об этом сообщила в соцсетях Ирина Романова.

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Дети жестоко издевались над своим сверстником, окуная его головой в унитаз. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона.

Романова отметила, что пострадавший мальчик является участником детского ансамбля “Маленькая страна” под руководством Ильи Резника.

На видео четко видно, что несколько парней держат школьника и насильно опускают его голову в унитаз. При этом дети говорят: “Нюхай”.

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После этого обидчики выталкивают его из кабинки туалета, мальчик пытается догнать одного из обидчиков с камерой, но его толкают, и он падает. В конце видео видно, как мальчик замахивается на школьника с камерой, на этом запись прерывается.

Классная руководительница рассказала журналистам, что событие “не вчера было”. В школе проходит проверка.

Напомним, под Днепром толпа школьниц избила учениц другой школы. Конфликт девочек перешел в массовую драку.

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