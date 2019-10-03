Головой в унитаз: московские школьники жестоко издевались над сверстником
Инцидент в московской школе №1536 шокировал общественность особой жестокостью школьников. Об этом сообщила в соцсетях Ирина Романова.
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Дети жестоко издевались над своим сверстником, окуная его головой в унитаз. Издевательства снимали на камеру мобильного телефона.
Романова отметила, что пострадавший мальчик является участником детского ансамбля “Маленькая страна” под руководством Ильи Резника.
На видео четко видно, что несколько парней держат школьника и насильно опускают его голову в унитаз. При этом дети говорят: “Нюхай”.
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После этого обидчики выталкивают его из кабинки туалета, мальчик пытается догнать одного из обидчиков с камерой, но его толкают, и он падает. В конце видео видно, как мальчик замахивается на школьника с камерой, на этом запись прерывается.
Классная руководительница рассказала журналистам, что событие “не вчера было”. В школе проходит проверка.
SOS! @sledcom_rf @fsb_policy RT! уполноШКОЛА 1536 г.МОСКВА.ДИРЕКТОР ШКОЛЫ АКАТОВА МАРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА. 8(499)134-34-12. Классный руководитель: ЛЮБАРСКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА: +7(985)455-53-61 pic.twitter.com/lgQlli6Clg— Ирина Романова (@contact42530360) 2 жовтня 2019 р.
Напомним, под Днепром толпа школьниц избила учениц другой школы. Конфликт девочек перешел в массовую драку.
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