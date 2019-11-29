Смертельное ДТП в Харькове: Верховный суд отказал Зайцевой и Дронову

Суд отказался рассматривать апелляции, посчитав изложенные аргументы недостаточными.

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Верховный суд не принял к рассмотрению апелляции осужденных по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в ​​Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк.

Жалобу Геннадия Дронова в Верховный суд также не взяли к рассмотрению, как и жалобу Зайцевой, - написала журналистка.

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По ее словам, в апелляционной жалобе адвокат Дронова Геннадий Токарев заявил, что судебное разбирательство было неполным, оценка доказательств предоставлена ​​неправильно, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам.

Однако в суде это назвали “общими фразами“ и попросили предоставить более конкретные аргументы. На устранение недостатков у адвоката есть 15 дней.

Зайцева в своей жалобе просила смягчить приговор до 5 лет лишения свободы. В ее жалобе также нашли недостатки и не приняли к рассмотрению.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. Из-за столкновения двух автомобилей один из них вылетел на тротуар, где убил 5 человек, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

После длительного разбирательства обоим водителям - 20-летней Елене Зайцевой и Геннадию Дронову – суд назначил по 10 лет колонии.

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