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Смертельное ДТП в Харькове: Верховный суд отказал Зайцевой и Дронову

Комментариев: 3
Суд отказался рассматривать апелляции, посчитав изложенные аргументы недостаточными.
Верховный суд отказал Зайцевой и Дронову в апелляции
Верховный суд отказал Зайцевой и Дронову в апелляции
pravda.com.ua

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Верховный суд не принял к рассмотрению апелляции осужденных по делу о смертельном ДТП на улице Сумской в ​​Харькове Геннадия Дронова и Елены Зайцевой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила журналистка Татьяна Доцяк.

Жалобу Геннадия Дронова в Верховный суд также не взяли к рассмотрению, как и жалобу Зайцевой, - написала журналистка.

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По ее словам, в апелляционной жалобе адвокат Дронова Геннадий Токарев заявил, что судебное разбирательство было неполным, оценка доказательств предоставлена ​​неправильно, а выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам.

Однако в суде это назвали “общими фразами“ и попросили предоставить более конкретные аргументы. На устранение недостатков у адвоката есть 15 дней.

Зайцева в своей жалобе просила смягчить приговор до 5 лет лишения свободы. В ее жалобе также нашли недостатки и не приняли к рассмотрению.

Напомним, 18 октября 2017 года вечером на ул. Сумской в Харькове произошла авария. Из-за столкновения двух автомобилей один из них вылетел на тротуар, где убил 5 человек, еще одна девушка умерла позднее в больнице.

После длительного разбирательства обоим водителям - 20-летней Елене Зайцевой и Геннадию Дронову – суд назначил по 10 лет колонии.

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Теги: Зайцева, Дронов, ДТП, Харьков, Верховный Суд, апелляция, приговор
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Комментариев (3)
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bertal    29.11.2019, 19:10
Оценка:  -1
bertal
Даже дебил, должен понять что человек (Дронов)сидит незаконно, не повезло со страной, а стране не повезло с ним, потому-что если он подаст в международный суд, Украина выплатит ему миллионы компенсации за счет налогов народа. Когда мы уже поумнеем?
Kolyanich_K    29.11.2019, 19:18
Оценка:  0
Kolyanich_K
В том то и проблема, что Дронов сидит на законных основаниях(к сожалению ) де - факто не виновен, де - юре виновен. Вопрос в другом, какого лешего эта пи з да не сидит как и Дронов в колонии?
РАЗГЕЛЬДЯЙ    29.11.2019, 19:34
Оценка:  -1
РАЗГЕЛЬДЯЙ
Дронов на законных основаниях 10 лет сидеть будет?
Бред.
Дронову максимально условно могли были дать.
Но не 10 лет.

А Зайцевой 12 лет.
Было бы справедливо и законно.
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