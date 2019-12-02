Пушилин отличились циничным заявлением об украинском языке

Террористы принялись за реформирование языковой отрасли.

Главарь так называемой “ДНР” Денис Пушилин решил лишить украинский язык статуса государственного на Донбассе.

Читай также: Сеть взбудоражило заявление сестры Сенцова об украинском языке

Об этом сообщает пресс-служба так называемого "народного совета "ДНР".

Отмечается, что Пушилин заявил об изменениях в так называемую "конституцию" террористов.

Глава ДНР Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики, определив статус русского языка как единственного государственного в Республике. Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией, - сказано в сообщении.

Читай также: В кокошниках и с балалайкой: Оккупанты устроили в Донецке "День народного единства"

ПуКроме того, Пушилин собрался внести на рассмотрение законопроект об изменениях в законе "Об образовании". Предлагается сохранение нормы об обязательном изучении русского языка как государственного, при этом "украинский, как и языки других народов региона, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации".

Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности на использование украинского языка как языка частного общения, - сообщили террористы.

Напомним, в Украине до сих пор зарегистрирована партия Пушилина. Замглавы Комитета ВР по вопросам государственной власти и местного самоуправления назвал сложившуюся ситуацию абсурдом.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram