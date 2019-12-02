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Пушилин отличились циничным заявлением об украинском языке

Комментариев: 2
Террористы принялись за реформирование языковой отрасли.
Денис Пушилин
Денис Пушилин
УНИАН

Главарь так называемой “ДНР” Денис Пушилин решил лишить украинский язык статуса государственного на Донбассе.

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Об этом сообщает пресс-служба так называемого "народного совета "ДНР". 

Отмечается, что Пушилин заявил об изменениях в так называемую "конституцию" террористов.

Глава ДНР Денис Пушилин предлагает внести изменения в статью 10 Конституции Донецкой Народной Республики, определив статус русского языка как единственного государственного в Республике. Данная необходимость обусловлена интенсивным интеграционным процессом ДНР с Российской Федерацией, - сказано в сообщении. 

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ПуКроме того, Пушилин собрался внести на рассмотрение законопроект об изменениях в законе "Об образовании". Предлагается сохранение нормы об обязательном изучении русского языка как государственного, при этом "украинский, как и языки других народов региона, будет преподаваться с учетом пожеланий родителей и возможностей образовательной организации".

Исключение украинского языка из числа государственных не умаляет его значимости и не нарушает прав граждан ДНР, в частности на использование украинского языка как языка частного общения, - сообщили террористы.

Напомним, в Украине до сих пор зарегистрирована партия Пушилина. Замглавы Комитета ВР по вопросам государственной власти и местного самоуправления назвал сложившуюся ситуацию абсурдом.

 

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Теги: Пушилин, скандал, украинский язык, русский язык
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Комментариев (2)
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Глод    02.12.2019, 13:16
Оценка:  0
Глод
Русификация.
СветБобра    02.12.2019, 13:10
Оценка:  0
СветБобра
ЗЕ клован зараз в Мінську визнає ордловсьу федерастію, і буде в нас нове падлюче Придністров'я-2.
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