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В ГБР объяснили Зверобой ее статус в уголовном деле

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Зверобой сегодня явилась в ГБР, но на допрос не пришла.
Волонтер Маруся Зверобой
Волонтер Маруся Зверобой
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Волонтер Маруся Зверобой явилась в ГБР, но на допрос не пришла. Об этом сообщила пресс-секретарь Анжелика Иванова.

По словам пресс-секретаря, Зверобой не назвала причину неявки.

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“Сегодня она (Зверобой - ред.) прибыла в ГБР, но не явилась к следователю, не сообщив, собственно, причины своей неявки“, - отметила она.

По словам представителя ГБР, у Зверобой не было претензий или замечаний во время знакомства с документом о допросе. Волонтер подписала бумагу и согласилась прийти в ГБР. Зверобой была в курсе о ее статусе в уголовном деле.

Иванова подчеркнула, что Зверобой является свидетелем. Волонтеру будет направлена повторная повестка

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Напомним, Марусю Звиробий, угрожающую Зеленскому, вызвали на допрос в ГБР. 

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Теги: маруся зверобой, ГБР, допрос
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