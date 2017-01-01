В ГБР объяснили Зверобой ее статус в уголовном деле

Зверобой сегодня явилась в ГБР, но на допрос не пришла.

Волонтер Маруся Зверобой явилась в ГБР, но на допрос не пришла. Об этом сообщила пресс-секретарь Анжелика Иванова.

По словам пресс-секретаря, Зверобой не назвала причину неявки.

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“Сегодня она (Зверобой - ред.) прибыла в ГБР, но не явилась к следователю, не сообщив, собственно, причины своей неявки“, - отметила она.

По словам представителя ГБР, у Зверобой не было претензий или замечаний во время знакомства с документом о допросе. Волонтер подписала бумагу и согласилась прийти в ГБР. Зверобой была в курсе о ее статусе в уголовном деле.

Иванова подчеркнула, что Зверобой является свидетелем. Волонтеру будет направлена повторная повестка

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Напомним, Марусю Звиробий, угрожающую Зеленскому, вызвали на допрос в ГБР.

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