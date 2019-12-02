Зеленский внес в парламент законопроект о "ворах в законе"

Президент предлагает ввести в уголовное право новое юридическое понятие.

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Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде определить понятие “вор в законе“. Об этом свидетельствует текст соответствующего законопроекта №2513, внесенного сегодня в парламент от имени главы государства.

Законопроектом предлагается установить, что преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которого является “вор в законе“. Также в данной части статьи предлагается определить понятие “вор в законе“.

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Также предложена новая редакция статьи 255 “Создание преступной организации“ УК, которая призвана усовершенствовать механизм привлечения лиц к уголовной ответственности по данной статье.

Кроме того, Уголовный кодекс предлагается дополнить новыми статьями, а именно: статьей 255-1 “Создание преступного сообщества и пребывания лица в статусе “вор в законе“, предусматривающей установление уголовной ответственности за создание преступного сообщества или руководство таким сообществом или участие в нем, или участие в преступлениях, совершаемых таким сообществом (часть первая) или пребывания лица в статусе “вор в законе“ (часть вторая); статьей 255-2 “Обращение к “вору в законе“ или другому участнику преступного сообщества“, предусматривающей уголовную ответственность за обращение к “вору в законе“ или другому участнику преступного сообщества с просьбой совершить преступление и/или оказать влияние в любой форме на третьих лиц с целью принятия ими решений или совершения или несовершения ими действий.

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Также УК предусматривается дополнить статьей 255-3 “Организация проведения встречи (сходки) представителей преступных организаций или преступных сообществ, содействие в ее проведении или руководство ею“, предусматривающей установление уголовной ответственности за организацию проведения встречи (сходки) представителей преступных организаций или преступных сообществ для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий преступных организаций или преступных сообществ, а так же содействие в ее проведении, или руководство такой встречей (сходкой).

Следует также отметить, что статью 256 “Содействие участникам преступной организации или преступного сообщества или сокрытие их преступной деятельности“ Уголовного кодекса предлагается изложить в новой редакции, предусмотрев, в частности, установление уголовной ответственности за совершение деяния, предусмотренного частью первой настоящей статьи, должностным лицом или повторно.

Напомним, полиция задержала трех “воров в законе“ за месяц. “Воры в законе“ в который раз незаконно пересекли границу Украины и хотели восстановить свое влияние в криминальном мире.

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