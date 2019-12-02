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Зеленский внес в парламент законопроект о "ворах в законе"

Комментариев: 8
Президент предлагает ввести в уголовное право новое юридическое понятие.
Зеленский внес в парламент законопроект о "ворах в законе"
Зеленский внес в парламент законопроект о "ворах в законе"
president.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский предлагает Верховной раде определить понятие “вор в законе“. Об этом свидетельствует текст соответствующего законопроекта №2513, внесенного сегодня в парламент от имени главы государства.

Законопроектом предлагается установить, что преступление признается совершенным преступным сообществом, если оно совершено устойчивым иерархическим объединением нескольких лиц (пять и более), участником, организатором, руководителем и/или координатором которого является “вор в законе“. Также в данной части статьи предлагается определить понятие “вор в законе“.

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Также предложена новая редакция статьи 255 “Создание преступной организации“ УК, которая призвана усовершенствовать механизм привлечения лиц к уголовной ответственности по данной статье.

Кроме того, Уголовный кодекс предлагается дополнить новыми статьями, а именно: статьей 255-1 “Создание преступного сообщества и пребывания лица в статусе “вор в законе“, предусматривающей установление уголовной ответственности за создание преступного сообщества или руководство таким сообществом или участие в нем, или участие в преступлениях, совершаемых таким сообществом (часть первая) или пребывания лица в статусе “вор в законе“ (часть вторая); статьей 255-2 “Обращение к “вору в законе“ или другому участнику преступного сообщества“, предусматривающей уголовную ответственность за обращение к “вору в законе“ или другому участнику преступного сообщества с просьбой совершить преступление и/или оказать влияние в любой форме на третьих лиц с целью принятия ими решений или совершения или несовершения ими действий.

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Также УК предусматривается дополнить статьей 255-3 “Организация проведения встречи (сходки) представителей преступных организаций или преступных сообществ, содействие в ее проведении или руководство ею“, предусматривающей установление уголовной ответственности за организацию проведения встречи (сходки) представителей преступных организаций или преступных сообществ для разработки планов и условий совместного совершения преступлений, материального обеспечения преступной деятельности или координации действий преступных организаций или преступных сообществ, а так же содействие в ее проведении, или руководство такой встречей (сходкой).

Следует также отметить, что статью 256 “Содействие участникам преступной организации или преступного сообщества или сокрытие их преступной деятельности“ Уголовного кодекса предлагается изложить в новой редакции, предусмотрев, в частности, установление уголовной ответственности за совершение деяния, предусмотренного частью первой настоящей статьи, должностным лицом или повторно.

Напомним, полиция задержала трех “воров в законе“ за месяц. “Воры в законе“ в который раз незаконно пересекли границу Украины и хотели восстановить свое влияние в криминальном мире.

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Теги: Зеленский, президент, законопроект, Верховная Рада, вор в законе
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Комментариев (8)
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VSHIVANKA    02.12.2019, 19:13
Оценка:  -1
VSHIVANKA
НУ ВОТ , УЖЕ И У РОССИИ ЧТО ТО ХОРОШЕЕ ПЕРЕНЯТЬ ХОЧЕТ....
Міні_Ми    02.12.2019, 19:18
Оценка:  +1
Міні_Ми
на росеянщінi це не працює, сподіваюся у нас буде працювати, якщо ми хочемо жити в пристойній країні європейського зразка і порядку.
bertal    02.12.2019, 19:12
Оценка:  -1
bertal
Глубокая мысль, а сколько воров в законе - украинцы? он вообще знает? Бюджет и тарифы для народа уже никому , ни интересны? Чем только не запудрить мозги людям? Во всем виноваты воры в законе-тарифы, земля, не способность наказать за майдан, сохнувшие и подыхающие пенсионеры и т. д.
Евроскептик    02.12.2019, 19:10
Оценка:  -1
Евроскептик
А в чем первостепенность,срочность появления этого закона?Уже искоренили бедность,блестящая медицина,наука,образование? Народ наелся хлеба и требует уже одних зрелищ???))
Міні_Ми    02.12.2019, 19:14
Оценка:  +1
Міні_Ми
Продовження європейських реформ неможливо з злочинним менталітетом який прийшов з пострадянської Азії.
Міні_Ми    02.12.2019, 19:06
Оценка:  +1
Міні_Ми
Європа не живе "по понятіям". За поняттями живуть бандюковичі, але ми знаємо як все погано у них закінчується.
Евроскептик    02.12.2019, 19:12
Оценка:  0
Евроскептик
По понятиям был хоть какой то порядок.А сейчас одна лохократия))
Міні_Ми    02.12.2019, 19:16
Оценка:  +1
Міні_Ми
Був би порядок, ніхто б не гнав звідси бандюковичів ссаною ганчіркою в сторону Азіопи ....
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