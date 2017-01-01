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Перемирие на Донбассе: пять обстрелов за сутки

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Сепаратисты открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.
Сепаратисты продолжают нарушать режим прекращения огня
Сепаратисты продолжают нарушать режим прекращения огня
Getty Images

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе за прошлые сутки пять раз нарушили режим прекращения огня. Среди украинских военных потерь нет.

Об этом во вторник, 3 декабря, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно", - говорится в сообщении.

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В районе ответственности оперативно-тактического группировки Север сепаратисты вели огонь по украинским укреплениям из стрелкового оружия возле Луганского.

Четыре вражеских обстрела зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактического группировки Восток: неподалеку от Павлополя – из автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов; в районе Старогнатовки – из стрелкового оружия; возле Лебединского – из станковых противотанковых и автоматических гранатометов; возле Авдеевки – из АГС, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

За прошлые сутки ни один военнослужащий Объединенных сил в результате обстрелов не пострадал.

С начала этих суток противник огневой активности не проявлял. Потерь со стороны Объединенных сил нет.

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Напомним, за сутки 1 декабря сепаратисты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. На неизвестном взрывном устройстве подорвались двое украинских военных.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, Перемирие на Донбассе, Операция объединенных сил
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