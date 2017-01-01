Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Кривом Роге с городских улиц украли фонари

Комментариев: 0
Стоимость восстановления освещения обойдется городской казне в 50 000 гривен.
Коммунальщики обещают все восстановить
Коммунальщики обещают все восстановить
dpchas.com.ua

Читай также: Киевские коммунальщики вновь испортили краской дизайнерские лавочки

В Кривом Роге резко ухудшилась ситуация с освещением улиц. В минувшие выходные неизвестные украли с городских улиц около полусотни фонарей. 

Об этом сообщает местный портал “Днепр Час“.

Читай также: В Одессе банду карманников выгнали из ресторана: Воры устроили поножовщину

Воры прошлись по двум паркам города “Рудановскому“ и “Саксаганскому“ и сняли тут 23 светодиодных светильника. Затем неизвестные оставили без наружного освещения жителей улиц Космонавтов, генерала Радиевского и Ивана Авраменко. Здесь со столбов украли 25 фонарей.

Директор департамента мэрии по развитию инфраструктуры Иван Карий заявил, что стоимость восстановления освещения в этих местах обойдется городской казне в 50 000 гривен. До конца этой недели коммунальщики обещают все восстановить.

Как сообщалось в январе 2018, в Киеве мужчина и женщина пытались ограбить туалет в парке.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram
Поделись:
Теги: фонари, Кривой рог, воры
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь