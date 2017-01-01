В Кривом Роге с городских улиц украли фонари

Стоимость восстановления освещения обойдется городской казне в 50 000 гривен.

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В Кривом Роге резко ухудшилась ситуация с освещением улиц. В минувшие выходные неизвестные украли с городских улиц около полусотни фонарей.

Об этом сообщает местный портал “Днепр Час“.

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Воры прошлись по двум паркам города “Рудановскому“ и “Саксаганскому“ и сняли тут 23 светодиодных светильника. Затем неизвестные оставили без наружного освещения жителей улиц Космонавтов, генерала Радиевского и Ивана Авраменко. Здесь со столбов украли 25 фонарей.

Директор департамента мэрии по развитию инфраструктуры Иван Карий заявил, что стоимость восстановления освещения в этих местах обойдется городской казне в 50 000 гривен. До конца этой недели коммунальщики обещают все восстановить.

Как сообщалось в январе 2018, в Киеве мужчина и женщина пытались ограбить туалет в парке.