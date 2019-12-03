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Зеленский срочно созвал СНБО перед нормандским саммитом

Комментариев: 6
Аваков анонсировал срочное заседание СНБО.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время открытия конференции правоохранителей в Киеве, передает Обозреватель.

По предварительной информации, на этом заседании президент планирует обсудить подготовку к встрече в "нормандском формате".

Я планировал послушать тут выступления, но, к сожалению, президент собирает Совет национальной безопасности и обороны. Готовимся к встрече в "нормандском формате”, - сказал Арсен Аваков.

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Напомним, Зеленский внес в парламент законопроект о "ворах в законе". Президент предлагает ввести в уголовное право новое юридическое понятие.

 

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Теги: СНБО, заседание, Аваков, Зеленский, нормандская встреча
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Комментариев (6)
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Krotol2    03.12.2019, 11:55
Оценка:  0
Krotol2
Созывай не созывай один куй Украине хана.
Krotol2    03.12.2019, 11:57
Оценка:  0
Krotol2
Юго восточников это радует.А Вы майдавони пишите всякую хрень хоть до усеру /)))
VSHIVANKA    03.12.2019, 11:13
Оценка:  -2
VSHIVANKA
СЛУШАЙ , ЧТО ТЕБЕ СКАЖУТ " СОВЕТНИКИ " И СДЕЛАЙ ВСЁ С ТОЧНОСТЬЮ НАОБОРОТ.....)))
Путин_xyйло    03.12.2019, 11:33
Оценка:  0
Путин_xyйло
Тебя минусят, не читая. Ты хоть диссертацию тут выкладывай, чмо кацапское!
VSHIVANKA    03.12.2019, 11:39
Оценка:  -1
VSHIVANKA
ОПЕЗДОЛ , ТЫ ДУМАЕШЬ , ЧТО ТОБОЙ ЗАЧИТЫВАЮТСЯ И НАИЗУСТЬ ЗАУЧИВАЮТ..?!...)))))))
Путин_xyйло    03.12.2019, 11:10
Оценка:  0
Путин_xyйло
Пусть СивУху послушает, тот еще "специалист"!
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