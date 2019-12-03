Зеленский срочно созвал СНБО перед нормандским саммитом

Аваков анонсировал срочное заседание СНБО.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился провести срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны.

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Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков во время открытия конференции правоохранителей в Киеве, передает Обозреватель.

По предварительной информации, на этом заседании президент планирует обсудить подготовку к встрече в "нормандском формате".

Я планировал послушать тут выступления, но, к сожалению, президент собирает Совет национальной безопасности и обороны. Готовимся к встрече в "нормандском формате”, - сказал Арсен Аваков.

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Напомним, Зеленский внес в парламент законопроект о "ворах в законе". Президент предлагает ввести в уголовное право новое юридическое понятие.

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