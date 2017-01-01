Труба прокомментировал задержание своего кума Щербины

Глава ГБР сделал важное заявление.

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Директор Государственного бюро расследований Роман Труба прокомментировал задержание своего кума, а по совместительству бывшего начальника Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игоря Щербины по подозрению в вымогательстве взятки в размере 150 тысяч долларов за закрытие дела Госбюро расследований.

Об этом Труба написал на своем Telegram-канале.

По словам Трубы, о задержании Щербины и личной связи с ним узнали из СМИ. Между тем, попросил учесть три важных момента.

Первое. Ни на руководство ГБР, ни на следователей невозможно влиять ни за деньги, ни за любые другие ресурсы. Если бы мне стало это известно, то я бы первым написал заявление о преступлении. Второе. Я не знаю, есть ли действительно уголовное производство и или кто-то пытался заработать на ГБР. Пусть это выясняют коллеги - ко мне пока никто не обращался, но я полностью открыт для работы со следствием. Это вопрос не моей репутации, а репутации всего Государственного бюро расследований. Третье. Меня так активно пытаются снять должности, некоторые не могут остановиться в своей фантазии: какие-то записи в телеграмм-канале, подмена законопроекта и даже новости борделя. Вот теперь это. Скоро можно будет писать книгу фейков по созданию ГБР. Но это означает лишь одно: мы неудобны для чиновников, мы мешаем им, поэтому они идут на любые меры, чтобы уничтожить ГБР. Но не удастся, - написал Труба.

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Напомним, кум Трубы попался на взятке в $150 тысяч. Уточняется, что деньги чиновник вымогал за закрытие дела ГБР.

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