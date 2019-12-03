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“Возьмем обратно Малороссию и Новороссию!”: На росТВ пригрозили Украине

Комментариев: 41
Пропагандисты снова начали угрожать и язвить.
Ольга Скабеева
Ольга Скабеева
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Российские пропагандисты из федерального канала Россия1 снова начали нагло угрожать Украине. Случилось это в ходе программы “60 минут”.

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Угрозы посыпались в ходе бурной дискуссии об ответе украинских политиков главе нелегитимной Госдумы РФ Вячеславу Володину, который ранее заявил о якобы возможном выходе из Украины нескольких областей. 

Украинские власти, будь они неладны, назвали председателя российской Госдумы русским дураком! Володин заступился за депутата Госдумы от "республики" Крым, его украинцы освистали на Совете по правам человека в Женеве. Спикер Госдумы всего-навсего призвал уважать права малых народов, - заявил пропагандист Евгений Попов.

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Затем россиянин выдвинул Украине новые территориальные претензии. В дискуссию вступила еще одна кремлевская пропагандистка и украинофобка Ольга Скабеева, которая также является женой Попова.

В ответ киевские власти обрушили на Володина целый поток ругани. Среди этой ругани, например, угрозы принять пару российских областей в состав Украины. Вот так, одним махом. Кажется, ничего кроме оскорблений и идеи Зеленского забрать Крым у России при помощи Штатов накануне саммита в "нормандском формате" мы пока не услышали. А вы знаете, как мы поступим? Мы не будем обсуждать эти украинские глупости. Вот не симпатична нам идея отдавать украинцам сразу несколько областей, - заявила Скабеева.

В ответ на это Попов заявил, что РФ без лишних разговоров может отобрать значительную часть суверенной Украины.

Малороссию и Новороссию просто возьмем обратно и все! - сказал он.

Скабеева согласилась со словами своего мужа.

Возможно, почему бы и нет, - добавила она.

Напомним, пропагандисты РФ запустили фейк о кораблях. Возвращенные корабли оказались в центре наглого скандала.

 

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Теги: Попов, Скабеева, Украина, пропаганда
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Комментариев (43)
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Ponadyser    03.12.2019, 13:23
Оценка:  -1
Ponadyser
После ВОВ была принята Конвенция о нерушимости границ. Те, кто начал нарушать ее и есть виновники того, что границы передвигать можно... если очень хочецца...)))
BROKER666    03.12.2019, 13:26
Оценка:  0
BROKER666
это ты расскажи рашистам за крым и за донбасс
Ponadyser    03.12.2019, 13:32
Оценка:  -2
Ponadyser
И Крым и Донбасс - это СССР. Сепаратный сговор в Пуще развалил нашу страну. Лично я голосовал за СССР и потом на втором, незаконном референдуме, против незалежности Украины. Поэтому мои дети не участвуют в карательной операции на Донбассе, а любое воссоединение мы приветствуем.
ВосставшийИзБана    03.12.2019, 13:37
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
СССРа нет. И создан он был с нарушениями. Твой Ленин заявил о праве нации на самоопределение и не дал Украине возможности воспользоваться этим правом.
Колишній-східняк    03.12.2019, 13:32
Оценка:  0
Колишній-східняк
нет такой конвенции. Есть принцип нерушимости государственных границ.
Lyonya-Space    03.12.2019, 13:38
Оценка:  0
Lyonya-Space
СверхВысер, на Э. Радзинского ты никак не тянешь!
Колишній-східняк    03.12.2019, 13:15
Оценка:  0
Колишній-східняк
А Аляску? Никак пиндосам оставите?
ВосставшийИзБана    03.12.2019, 13:20
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Дело в том, что пиндосы - это греки.
Колишній-східняк    03.12.2019, 13:23
Оценка:  0
Колишній-східняк
Я знаю, у Котляревського в Енеїді, кажется, написано. Но неграмотная вата знает другое - что пиндосы, это американцы.
Vasya_iz_Ivanovo    03.12.2019, 13:23
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
Переведи!
ВосставшийИзБана    03.12.2019, 13:28
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
2 Vasya_iz_Ivanovo

В Греции есть гора Пиндос. Она находится в одноименной провинции. Так случилось, что среди первых греков, попавших в Московию, большинство было из этой провинции. Поэтому их называли пиндосами. А в той истории, которую рассказывают вам, ваш генерал хотел использовать другое слово
Lyonya-Space    03.12.2019, 13:15
Оценка:  -3
Lyonya-Space
У рашистов история вмещает я в несколько слов: Минин с Пожарским, великая октябрьская революция, развал СССР, великий Пукин. Ну и где-то там по пути придуманные малоросии, новоросии, среднеросии, право/леворосии...
Колишній-східняк    03.12.2019, 13:16
Оценка:  0
Колишній-східняк
А Царь-пушка с надувными ядрами?
Ponadyser    03.12.2019, 13:14
Оценка:  +1
Ponadyser
Если СССР и Югославию делить было можно, то почему этого нельзя делать с Украиной, Грузией или СШП? Згоднi, товариство?
Lyonya-Space    03.12.2019, 13:16
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Захараст с моторолой и гиви тебе товарыство!
Колишній-східняк    03.12.2019, 13:17
Оценка:  -1
Колишній-східняк
НІ, а що таке СПШ?
Ponadyser    03.12.2019, 13:19
Оценка:  +1
Ponadyser
Соединенные Штаты Пиндосии. Трамп у них главный...
BROKER666    03.12.2019, 13:19
Оценка:  -1
BROKER666
ты долбойоп лишнехромосомный, ссср и югославия самораспались, никто их части не отжимал - все части ссср и югославии сейчас независимые государства... чьи флаги сейчас на крыму и на данбасе
Ponadyser    03.12.2019, 13:21
Оценка:  0
Ponadyser
Югославию не бомбили? Косово самообразовалось?
BROKER666    03.12.2019, 13:25
Оценка:  -1
BROKER666
ты п0ц, донбасс тоже бомбили... из-за поребрика... из градов, когда туда вошли ВСУ чтобы изгнать гиркинцев, которые только начали тогда отжимать Украинские города донбасса
Антибес    03.12.2019, 13:07
Оценка:  0
Антибес
В течении 5 лет нашу охреНэньку растащат по частям Россия,Польша и Венгрия.Всё начнётся с распродажи земли.Зе своё дело знает хорошо!)))))
Ponadyser    03.12.2019, 13:18
Оценка:  0
Ponadyser
Беларусь может забрать Чернигов. Имеет право. А поляки вряд ли захотят жить разом с галичанами. Слишком вонючая у них история совместного проживания. Да и памятники Бандере в Польще не прокатят....
asfd0    03.12.2019, 13:06
Оценка:  0
asfd0
Возмутились только проплаченные порохоботы -наши заокеанские патриоты ))))))))
ВосставшийИзБана    03.12.2019, 12:57
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Надо им как-то так незаметно напомнить, что основал их столицу Менгу Тимур. И что они столетиями ездили в Орду за ярлыками.
Lyonya-Space    03.12.2019, 13:00
Оценка:  -2
Lyonya-Space
Щя вата на Вас налетит: "этавсьониправда" и т.д. и т.п.
ВосставшийИзБана    03.12.2019, 13:02
Оценка:  -2
ВосставшийИзБана
Пусть отрабатывает свой обед.
Vasya_iz_Ivanovo    03.12.2019, 13:06
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
Так это же было давно, все те давно померли.
Lyonya-Space    03.12.2019, 12:44
Оценка:  +3
Lyonya-Space
Лаптеногие ватники-скреПОНОСцы, ау, вы где?
Woodbrother    03.12.2019, 12:47
Оценка:  +3
Woodbrother
Трусы видимо меряют б/у с украинских катеров.
Lyonya-Space    03.12.2019, 12:41
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Скабеева - комодский варан!
Повна харя яду з інфекціями!
Vasya_iz_Ivanovo    03.12.2019, 12:46
Оценка:  -2
Vasya_iz_Ivanovo
Нормальная женщина, интересная.
Woodbrother    03.12.2019, 12:47
Оценка:  +1
Woodbrother
На женщину оно не сильно похоже.
Lyonya-Space    03.12.2019, 12:49
Оценка:  0
Lyonya-Space
Ага, нормальная...
Судя по её неуравновешенной харе, в любой момент может схватить топор!
Но для вас это нормально.
Vasya_iz_Ivanovo    03.12.2019, 12:55
Оценка:  -3
Vasya_iz_Ivanovo
А какие женщины на ваш свидомый вкус хороши - Фарион, Ницой и иже с ними?
ВосставшийИзБана    03.12.2019, 12:55
Оценка:  +2
ВосставшийИзБана
Кому и кобыла - невеста.
Lyonya-Space    03.12.2019, 12:57
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Вася Ивановский, к чему всем знать ваши ночные страхи?
Или больная тема? С "будильником" проблемы?
Woodbrother    03.12.2019, 12:38
Оценка:  +2
Woodbrother
Кто из этих говносранцев воевать пойдет против ВСУ ? Скобеева еще за 100км до линии фронта вся соловьиным пометом обделается
ВосставшийИзБана    03.12.2019, 12:40
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Она будет воевать как Пореченков.
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