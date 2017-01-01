Садовый подал апелляцию на залог в 1 млн грн

Львовский мэр намерен добиваться отмены залога в качестве меры пресечения.

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Мэр Львова Андрей Садовый подал апелляцию на решение Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) об избрании ему в качестве меры пресечения залога в размере 1 млн грн. Об этом львовский градоначальник написал на своей странице в Facebook.

Мы подали апелляцию. Это решение не было сложным, поскольку за все время работы городским головой Львова я не единожды убедился, что за справедливость нужно бороться. Успешный Львов всегда будет кому-то костью в горле, но нам делать свое, - сообщил он.

Напомним, 21 ноября САП вручила Садовому подозрение в злоупотреблении служебным положением в деле продажи участка земли под индустриальный парк от 2015 года. 27 ноября суд определил Садовому меру пресечения в виде залога в размере 1 млн 56 тыс. грн.

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