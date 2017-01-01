“План минимум и план максимум”: Как Зе готовится к нормандской встрече

В Слуге народа рассказали, как проходит подготовка президента к важным переговорам с Путиным.

9 декабря президент Украины Владимир Зеленский сядет за стол переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Народный депутат от “Слуги народа” Никита Потураев рассказал, как гарант готовиться к нормандскому саммиту.

Читай также: “Возьмем обратно Малороссию и Новороссию!”: На росТВ пригрозили Украине

Об этом передает УНИАН

Потураев отметил, что у президента Владимира Зеленского есть план минимум и план максимум, которые он намерен достичь в ходе переговоров в “нормандском формате” 9 декабря в Париже.

Действительно, у нас как у государства и у президента, как руководителя государства и его внешней политики, к сожалению, очень узкий коридор, который обусловлен минскими договоренностями, которые не он заключал, и не подписывал, и не он принимал за них ответственность, - сказал Потураев.

По словам нардепа, Зеленский берет с собой в Париж “план минимум и план максимум”.

План минимум - это, в первую очередь, прекращение огня на всей линии разграничения и освобождения наших пленных и заложников, содержащихся на оккупированных территориях ОРДЛО. Есть план максимум - это настоящая деоккупация, то есть вывод всех незаконных вооруженных формирований или разоружения тех, которые могут подлежать разоружению, и только после этого выход на политический процесс - то есть на выборы, которые должны происходить исключительно согласно украинскому законодательству, что автоматически отвечает на вопрос о границе, - сказал Потураев.

Читай также: Глава Еврокомиссии обсудила с Путиным Украину

Напомним, Зеленский срочно созвал СНБО перед нормандским саммитом. Аваков анонсировал срочное заседание СНБО.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram