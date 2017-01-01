Владельца зеленого Porsсhe с надписью "Зе!" накажут за использование символики СН
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За несанкционированное использование символики политического бренда в отношении водителя “ЗЕ!мобиля“ Вадима Воскобойникова, открыто уголовное дело. Соответствующее заявление подал его бывший оппонент на выборах в ВРУ по 180 округу в Харьковской области Алексей Красов из парти “Слуги народа“.
Об этом заявил сам Воскобойников, передает “Страна“.
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“Сейчас по заявлению Красова, который был моим оппонентом по 180 округу, открыли дело против меня. Он-то пешка. Это все дело рук Слюсарева (Вадим Слюсарев - негласный куратор “Слуги народа“ в Харькове во время выборов - ред.), который превратил мажоритарку - в рынок. Я на личном энтузиазме объехал Украину в поддержку президента Зеленского, а сейчас против меня возбуждают дело за использование партийной символики. Парадокс“, - рассказал Вадим Воскобойников.
Стоит отметить, что по результаты парламентских выборов в 180 округе распределились следующим образом:
- победил директор агенства недвижимости из Харькова Алексей Красов от партии “Слуга народа“. Он получил поддержку 43,72 % избирателей;
- за самовыдвиженца Александра Беловола, проголосовали 32,08 % избирателей;
- самовыдвиженец Вадим Воскобойников, который перед выборами ездил на зеленом Porsche с надписью “Зе!“, набрал всего 9,32 %.
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