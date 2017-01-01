Владельца зеленого Porsсhe с надписью "Зе!" накажут за использование символики СН

Дело открыли за незаконное использование символики партии "Слуги народа".

Читай также: У еще одного "слуги народа" обнаружили судимость

За несанкционированное использование символики политического бренда в отношении водителя “ЗЕ!мобиля“ Вадима Воскобойникова, открыто уголовное дело. Соответствующее заявление подал его бывший оппонент на выборах в ВРУ по 180 округу в Харьковской области Алексей Красов из парти “Слуги народа“.

Об этом заявил сам Воскобойников, передает “Страна“.

Читай также: Насильник Иванисов исключен из "Слуги народа"

“Сейчас по заявлению Красова, который был моим оппонентом по 180 округу, открыли дело против меня. Он-то пешка. Это все дело рук Слюсарева (Вадим Слюсарев - негласный куратор “Слуги народа“ в Харькове во время выборов - ред.), который превратил мажоритарку - в рынок. Я на личном энтузиазме объехал Украину в поддержку президента Зеленского, а сейчас против меня возбуждают дело за использование партийной символики. Парадокс“, - рассказал Вадим Воскобойников.

Стоит отметить, что по результаты парламентских выборов в 180 округе распределились следующим образом:

победил директор агенства недвижимости из Харькова Алексей Красов от партии “Слуга народа“. Он получил поддержку 43,72 % избирателей;

за самовыдвиженца Александра Беловола, проголосовали 32,08 % избирателей;

самовыдвиженец Вадим Воскобойников, который перед выборами ездил на зеленом Porsche с надписью “Зе!“, набрал всего 9,32 %.

Вадим Воскобойников третий слева facebook.com/dbr.gov.ua

Как сообщалось 20 ноября, в Одессе заметили полицейский Porsche Panamera.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram