Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Владельца зеленого Porsсhe с надписью "Зе!" накажут за использование символики СН

Комментариев: 0
Дело открыли за незаконное использование символики партии "Слуги народа".
Самовыдвиженец на личном энтузиазме объехал Украину в поддержку Зеленского
Самовыдвиженец на личном энтузиазме объехал Украину в поддержку Зеленского
facebook.com/dbr.gov.ua

Читай также: У еще одного "слуги народа" обнаружили судимость

За несанкционированное использование символики политического бренда в отношении водителя “ЗЕ!мобиля“ Вадима Воскобойникова, открыто уголовное дело. Соответствующее заявление подал его бывший оппонент на выборах в ВРУ по 180 округу в Харьковской области Алексей Красов из парти “Слуги народа“.

Об этом заявил  сам Воскобойников, передает “Страна“.

Читай также: Насильник Иванисов исключен из "Слуги народа"

“Сейчас по заявлению Красова, который был моим оппонентом по 180 округу, открыли дело против меня. Он-то пешка. Это все дело рук Слюсарева (Вадим Слюсарев - негласный куратор “Слуги народа“ в Харькове во время выборов - ред.), который превратил мажоритарку - в рынок. Я на личном энтузиазме объехал Украину в поддержку президента Зеленского, а сейчас против меня возбуждают дело за использование партийной символики. Парадокс“, - рассказал Вадим Воскобойников.

Стоит отметить, что по результаты парламентских выборов в 180 округе распределились следующим образом:

  • победил директор агенства недвижимости из Харькова Алексей Красов от партии “Слуга народа“. Он получил поддержку 43,72 % избирателей; 
  • за самовыдвиженца Александра Беловола, проголосовали 32,08 % избирателей;
  • самовыдвиженец Вадим Воскобойников, который перед выборами ездил на зеленом Porsche с надписью “Зе!“, набрал всего 9,32 %.

Вадим Воскобойников третий слева
Вадим Воскобойников третий слева
facebook.com/dbr.gov.ua

Как сообщалось 20 ноября, в Одессе заметили полицейский Porsche Panamera.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: выборы, Харьков, Слуги народа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь