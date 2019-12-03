Под Киевом жестоко убит грузинский бизнесмен: подробности

Преступление случилось еще 26 ноября, но полиция уже готова сделать предварительные выводы.

26 ноября группа неизвестных расстреляла под Киевом известного грузинского бизнесмена.

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Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

В тот вечер погибший ничего не сказал родным, собрался, сел в свой автомобиль и уехал в неизвестном направлении. Через некоторое время мужчина перестал выходить на связь. Родные немедленно обратились в полицию, мужчину объявили в розыск.

Поиски бизнесмена длились несколько дней. Затем труп мужчины обнаружили в заброшенном колодце в Киевской области. Мужчина скончался от огнестрельных проникающих ранений.

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На данный момент известно, что полиция задержала по подозрения в пособничестве в убийстве двух жителей Киевской области. Им объявили подозрения в том, что они помогали убийцам скрыть тело и вещественные доказательства. Следствие продолжается. Правоохранители говорят, что грузинского бизнесмена могли убить с целью наживы.

Напомним, в киевском ресторане стреляли кавказцы, введен план-перехват Сирена. Подозреваемые скрылись на Mitsubishi серого цвета.

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