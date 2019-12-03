В столице похоронили 3-летнего Сашу Соболева, которого застрелили киллеры

На похоронах собрались все неравнодушные люди.

В Киеве попрощались с убитым 3-летним Сашей Соболевым, которого застрелили в центре Киева 1 декабря.

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Об этом сообщает ТСН с места событий.

Отмечается, что пуля, убившая мальчика, предназначалась его отцу - депутату Киевского горсовета и бизнесмену Вячеславу Соболеву. Киллеры уже задержаны. Продолжается следствие.

На похоронах присутствовали самые родные и близкие. Журналистов попросили уважать волю родителей и не мешать церемонии прощания с маленьким сыном.

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Напомним, в центре Киева при обстреле авто погиб ребенок. В Киеве ввели оперативный план Сирена по поиску автомобиля, на котором скрылись злоумышленники. Предварительно, это автомобиль Lexus.

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