Зеленский назначил луганчанина главой Волынской ОГА

Ранее против этой кандидатуры выступили местные депутаты.

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Президент Украины Владимир Зеленский своим указом назначил Юрия Погуляйко главой Волынской областной государственной администрации. Соответствующий указ №871/2019, датированный 2 декабря, появился на сайте главы государства.

Как сообщает Интерфакс-Украина, Юрий Погуляйко родился в 1978 г. в с. Верхнешевыревка Краснодонского района Луганской области. Окончил Луганский государственный аграрный университет (менеджер организаций и предприятий), Межрегиональную Академию управления персоналом (юрист), Академию управления Министерства внутренних дел (юрист).

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Проходил службу на должностях рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел МВД Украины в Николаевской, Днепропетровской, Черниговской и Луганской областях, затем - в Национальной полиции Украины.

В августе 2019 года Погуляйко был назначен первым заместителем главы Луганской облгосадминистрации.

Напомним, ранее Волынский облсовет выступил против назначения Погуляйка главой области. Депутаты ссылаются на то, что тот является выходцем из другого региона и не знаком с местной спецификой.

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