Унижала и била: На Волыни учительница затравила девочку из-за религии

Мать девочки дала комментарии журналистам, чтоб наказать педагога.

В лицее №1 Нововолынска Волынской области учительница устроила настоящую травлю четвероклассницы за ее религиозных убеждений.

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О конфликте рассказала мать школьницы Ирина Оселедчук местному изданию БУГ.

По словам матери школьницы, сама девочка скрывала издевательства со стороны учительницы. Об этом ей стало известно от школьного психолога.

Женщина рассказала, что классный руководитель регулярно била указкой, систематически унижала ее ребенка при коллективе, настраивала детей против девочки. Дети в свою очередь также били дочь.

Что такая ситуация продолжается с 1-го класса обучения, узнали с помощью психолога. Ребенок сам ничего не рассказывала, - рассказала мама девочки.

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По ее мнению, буллинг происходит по той причине, что семья исповедует веру Свидетелей Иеговы. Девочку перевели в другой класс, но даже это не помогло. 11 ноября бывший одноклассник ударил школьницу. На его родителей составили протокол.

В школе сомневаются в словах матери девочки. Они опровергают буллинг.

В школе везде есть камеры видеонаблюдения: выходят и в коридор, и на лестницу. Вместе с родителями просматривали видеозаписи. Ситуацию, о которой рассказывает мама, не увидели. Она и сама путается в рассказах, где именно это было, - пояснил директор лицея Сергей Мороз.

Конфликт также прокомментировала учительница, которую уличили в травле.

Татьяна Петровна рассказала, что Оселедчук является человеком конфликтным. Учительница сообщила, что за унижение ее чести и достоинства планирует также обратиться в правоохранительные органы.

Была ситуация, когда Лера пришла в школу в бальном платье, с распущенными волосами и в массивных серьгах, я просто сказала всем ученикам, чтобы ходили скромно. Мама посчитала, что это публичное унижение. Да, было, что простым карандашиком легонько по рукам прошлась, возможно неправильно поступила, я это признала, - сообщила учительница.

Полиция возбудила уголовное дело по факту травли. Ведется расследование.

Напомним, в Кабмине придумали, как бороться с буллингом в школах. Пилотный проект новой методики обучения для школьников в течение 5 лет будет реализован в 26 школах.

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