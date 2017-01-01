Пожар в одесском колледже: Появилась первая жертва

В больнице скончалась преподаватель колледжа. Кроме того госпитализированы еще 11 пострадавших.

Читай также: В центре Киева горит элитный ЖК

В результате пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса появилась как минимум одна жертва. Как сообщает одесское издание “Думская“ со ссылкой на мэрию, в городской клинической больнице №1 скончалась женщина, которую госпитализировали в тяжелом состоянии.

Погибшая — преподаватель колледжа Анна Бордюк 1976 года рождения.

Читай также: Под Днепром горел мужской монастырь

К настоящему моменту известно об 11 пострадавших, которые находятся в больницах города. Среди них четверо несовершеннолетних студентов колледжа. Помимо ГКБ №1 пострадавших в пожаре также принимают 9-я и 11-я горбольницы, а также областная детская больница.

При этом спасатели говорят о том, что в охваченном огнем здании все еще могут находиться люди.

Мы не можем установить связь с четырьмя людьми, которые в момент начала пожара могли находиться внутри. Будем надеяться, что их найдут, и с ними все будет в порядке, как это было с одной женщиной. С ней не могли связаться, но потом ее нашли в одной из больниц, — заявил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Напомним, сегодня утром в Одессе возник масштабный пожар в одном из городских колледжей. К тушению привлечены десятки спасателей и большое количество пожарной техники.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.